José Luis Chilavert fustiga al entrenador de Paraguay: “Le queda muy grande la selección”

El exarquero José Luis Chilavert afirmó que al entrenador argentino Daniel Garnero "le queda muy grande" dirigir la Selección de Paraguay.

"Apelo a la rebeldía de los jugadores porque también es lindo ganar partidos y recuperar el prestigio. Hoy Paraguay ha perdido su identidad, hemos perdido ¿por qué? Porque todos los técnicos extranjeros que trajimos cada uno tenía su sistema definido; entonces, el futbolista paraguayo está perdido, no sabe qué sistema jugar", lamentó.

En una entrevista con Radio Ñandutí, el exjugador afirmó que la "clave" para el conjunto guaraní está en el debut en la Copa América, este 24 de junio en el estadio NRG, de la ciudad de Houston.

"Siempre, Paraguay le ganó a Colombia en la etapa nuestra, siempre Paraguay salió victorioso. No sea esta vez también la excepción, pues yo confío en la calidad de jugadores que tiene la selección, por más que el entrenador para mí no reúne las condiciones para estar al frente de Paraguay", afirmó.

Chilavert dijo que en su época "dorada" en la selección 'Albirroja' los jugadores convivían "como una familia".

"Y hoy en día noto declaraciones de Garnero, de Justo Villar (director deportivo de la selección), que fue jugador de fútbol, fue arquero, y dice que hay que tener positivismo. O sea, ¿por qué le vas a echar la culpa a la gente, si la gente no juega? El fracaso lo tienen ellos", se quejó.

A juicio del exarquero del San Lorenzo de Almagro, del Real Zaragoza y del Vélez Sarsfield, "Paraguay tiene buenos jugadores", pero advirtió que "el error está en el sistema que implementa el técnico".



"Le queda muy grande a Garnero ser técnico de Paraguay"

Consideró importante que los paraguayos estén preparados mentalmente para vencer a su rival y opinó que Colombia "no es una selección que sea excelente, que esté por encima " de la selección paraguaya.

"Pero si el técnico dice que la culpa la tiene el pueblo, entonces está muy equivocado, le queda muy grande a Garnero ser técnico de Paraguay", insistió.

Insistió que en la selección tienen "que estar los mejores" y señaló como un error no haber promovido la renovación de los jugadores.

"No es casualidad de que hace mucho tiempo que Paraguay hoy en día no tiene un arquero titular. Tenemos que recurrir a un chico foráneo como (Carlos Miguel) Coronel, nacionalizarlo para que esté al frente. O sea, eso demuestra de que las categorías menores en nuestro fútbol se trabajan mal, porque no se forman jugadores", sostuvo.

Sobre el planteamiento en la Copa América, Chilavert propuso que Paraguay trabaje los remates de media distancia y saque provecho de las pelotas paradas, al tiempo que consideró que el arquero "debe hablar" tras observar que "Coronel juega mudo". (EFE)