¿Arranca Messi? Las dudas de Scaloni para enfrentar a Canadá en semifinal de la Copa América 2024

Argentina enfrenta a Canadá el martes en la semifinal de la Copa América 2024, duelo que se jugará a las 7 p.m. hora peruana en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lionel Scaloni ya prepara el equipo y busca despejar las dudas para definir la alineación que arrancará las acciones.

La gran incógnita es la presencia de Lionel Messi desde el arranque. El jugador se recupera de un problema en el abductor de la pierna derecha y el DT tendrá que decidir si va desde el arranque.

El diario Olé de Argentina se mostró optimista con la presencia de Lionel Messi afirmando que está desde el arranque pero que no llegará al 100 por ciento: "Algo que está claro: Lionel Messi está mucho. Obvio que no llegará pleno, que no está al 100 por ciento, pero sí que estará más suelto, que tendrá más facilidad para los movimientos".

El medio informó que los últimos entrenamientos Lionel Messi los pasó con menos dolor y pudo trabajar a la par de sus compañeros y que irá desde el arranque. "El capitán estará otra vez al frente del equipo, como en cada mata-mata desde el Mundial 2006 a la parte", apuntaron.

Scaloni tiene que resolver además, lo que pasará con Ángel Di María quien no estuvo en cuartos de final ante Ecuador. "Ángel siempre estuvo precalentando y podía ser una opción. ¿A quién no le gusta verlo? Yo soy el primero”, dijo el DT tras el partido.

Olé afirmó que Di María tiene chances de ser titular el martes ante Canadá. "Justamente en el debut arrancó como volante por derecha, en un 4-4-2 y tuvo buenos momentos. Con las características del rival, Scaloni analiza que 'Fideo' juegue en lugar de Nico González". apuntaron.

El DT de la Selección Argentina también tiene que resolver dudas en tres puestos: el volante por la izquierda, el centrodelantero y el tercer punta. El puesto de centrodelantero lo pelean Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Argentina y la probable formación ante Canadá con tres dudas

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández o Paredes/Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez, Nicolás González o Ángel Di María.