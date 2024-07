Lionel Scaloni y Emiliano Martínez respaldaron a los futbolistas uruguayos en semifinales de Copa América

Scaloni y el 'Dibu' consideraron que la actitud de los jugadores uruguayos fue natural ante la agresión a sus familiares.

Nadie es ajeno a la situación que se vivió en las tribunas al finalizar el duelo entre Uruguay y Colombia en la semifinal de la Copa América 2024. Los futbolistas 'charrúas' estuvieron involucrados en una gresca con hinchas 'cafeteros' quienes -según sus declaraciones- habían agredido a sus familiares.

Lionel Scaloni y Emiliano Martínez se pronunciaron sobre lo acontecido, dando su total respaldo a sus colegas uruguayos y consideraron que fue una reacción humana subir a la grada a proteger a sus familiares de los hinchas colombianos.

"Mañana tendría que ser una fiesta. Sería una alegría que termine bien, porque las imágenes (de la pelea en las gradas) fueron muy tristes. Cualquiera hubiese actuado de esa manera (como los jugadores uruguayos). Tuvimos un hecho parecido en Maracaná, pero ver a tu familia en medio de un tumulto debe ser desesperante y hay que mirar un poco eso", dijo Scaloni en conferencia de prensa.

"A los jugadores les pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasa eso, yo creo que ninguno actuaría de otra manera. Espero que no pase nada, que sea una fiesta. Lo deseo con mi corazón. Estarán todas las familias y no podemos pensar que pueda pasar algo. Tenemos que aprender de una vez por todas. Que todo termine bien, para mí estaría en alegría a la par de ganar un campeonato. Las imágenes que se vieron parecían de hace 50 años y me preocupa. Por eso lanzo un mensaje de tranquilidad", añadió el estratega.

¿Qué dijo el 'Dibu' Martínez?

Por su parte, el portero argentino recordó cuando un partido en las eliminatorios del Mundial Qatar frente a Brasil terminó siendo suspendido.

"Nos pasó en Brasil, yo tenía familiares cerca, con gente que le pegaba batazos a los chicos y las mujeres. Si ves que le pasa a tus nenes y tus padres es una reacción normal. Lo que pasó con Darwin (Núñez) y (Mathias) Olivera, que los conozco bien de la Premier, es muy triste", dijo el arquero.

"Mañana, es una final, la gente va a beber más alcohol y hay que reforzar la seguridad y tratar de tranquilizar a todos", añadió.