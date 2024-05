Jorge Fossati explica la convocatoria de Oliver Sonne para los partidos previos a la Copa América

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, dio a conocer la lista convocados extranjeros para los partidos amistosos que disputará la Bicolor ante Paraguay y El Salvador previo a la Copa América 2024. Una de las principales novedades en la nómina fue la inclusión de Oliver Sonne, quien acaba de consagrarse campeón de la Copa de Dinamarca.

Al ser consultado sobre el llamado del jugador del Silkeborg IF, indicó que esto se debe porque puede jugar en varias posiciones, algo que valora en un futbolista.

"Creo que, también lo he dicho en otras oportunidades: es importante tener jugadores polifuncionales, y Oliver (Sonne) es un caso. También les dije, seguramente muchos no me creyeron que, por lo que vi en los entrenamientos y en los partidos que jugamos, los minutos que tuvo adentro de la cancha me dejó muy buena impresión. Ahora está la prueba que no lo dije por decir. Y él puede ser considerado en más de una posición", indicó en un primer momento.

"La posición de lateral derecho, si Luis (Advíncula) viene y está en plenitud con Andy (Polo), si lo podemos tener, es una posición muy bien cubierta, pero, como dije, Oliver puede ser importante también como interior. Ya lo ha hecho, ya ha jugado en su club, como también por el lado izquierdo", complementó.