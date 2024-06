Leyenda de Chile compara a Ricardo Gareca con Marcelo Bielsa: "Mostró algo muy parecido"

Perú y Chile se enfrentarán este viernes en su debut en la Copa América 2024 y el ambiente ya se calienta con el Clásico del Pacífico. El análisis de ambas selecciones no se hace esperar y los jugadores históricos toman protagonismo en la previa del encuentro. Es el caso del histórico delantero chileno Carlos Caszely, quien analizó el trabajo de Ricardo Gareca.

El mundialista dos veces con la 'Roja' puso el juego de Ricardo Gareca a la altura de Marcelo Bielsa con quien lo comparó a raíz del último amistos de la Selección de Chile ante Paraguay.

“Futbolísticamente ante Paraguay, Ricardo Gareca mostró algo muy parecido a Marcelo Bielsa, que es ir más directo al arco contrario. No tanto devolverse ni andar tocando, a nadie de los que nos gusta el ataque nos gusta eso”, dijo Carlos Caszely en el programa Círculo Central de la TV chilena.

“Gareca logró cosas de Bielsa. Lo que no me gustó es que no le diera permiso al chico de Huachipato para jugar Copa Libertadores. Ahí se equivocó”, añadió.

Además de las similitudes que observó el histórico jugador de la Selección de Chile, dejó un consejo para el equipo de Ricardo Gareca.

“El jugador que piensa es mejor que el que obedece órdenes. Esto no es un Ejército. Eso tenemos que entender para estar en primera línea y no casi en tercera, como estamos ahora”, declaró.

Además se animó a recomendar al 'Tigre' que saque del equipo titular a Víctor Dávila, autor de un doblete en el amistoso frente a Paraguay y poner en su lugar a Darío Osorio. "Lo prefiero en la oncena", dijo.

Los dorsales de los jugadores de Perú:

1° Pedro Gallese

2° Luis Abram

3° Aldo Corzo

4° Anderson Santamaría

5° Carlos Zambrano

6° Marcos López

7° Andy Polo

8° Sergio Peña

9° Paolo Guerrero

10° Christian Cueva

11° Bryan Reyna

12° Carlos Cáceda

13° Jesús Castillo

14° Gianluca Lapadula

15° Miguel Araujo

16° Wilder Cartagena

17° Luis Advíncula

18° André Carrillo

19° Oliver Sonne

20° Edison Flores

21° Diego Romero

22° Alexander Callens

23° Piero Quispe

24° José Rivera

25° Joao Grimaldo

26° Franco Zanelatto