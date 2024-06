Jorge Fossati antes del debut contra Chile: "(En Perú) tienen a Ricardo Gareca en un pedestal"

Jorge Fossati y Ricardo Gareca se encontrarán en el Perú vs. Chile, que se medirán por el Grupo A de la Copa América.

El técnico de la 'Bicolor' destacó el trabajo que hizo el 'Tigre' cuando fue DT de la Selección Peruana, en la cual, después de varios años, se consiguió una clasificación al Mundial, razón por la que se ganó el cariño de la hinchada peruana.

"Hasta que el equipo no les vuelva a dar las mismas satisfacciones o mejores, es lógico que se recuerde con respeto y cariño lo que hizo Ricardo en la Selección Peruana. Es lógico que lo valoren mucho. Te puedo decir que a Ricardo lo tienen en un pedestal", reconoció Fossati en radio La Red.

"Algunos todavía viven en la clasificación del Mundial 2018"

A pocos días de la participación en la Selección Peruana en la Copa América, Jorge Fossati quiere que sus dirigidos estén concentrados 100 % en el torneo, por lo que comentó haber tenido una conversación con ellos para dejar en el pasado la clasificación al Mundial y centrarse en la Copa América 2024 y en las Eliminatorias.

"Me parece que algún caso se ha quedado mentalmente en el pasado, disfrutando de lo que fue la clasificación al Mundial después de muchos años, en el 2018. Lo que precisamente atacamos fue eso: si te quedas en el pasado, tienes todo el derecho a hacerlo, pero quédate en tu casa. No vengas a estropear la imagen que dejaste en aquel momento y no vengas a perjudicar", reveló Fossati.

"Si en el día a día no le pones hambre de gloria me parece que estarías cometiendo un grave error y no vas a seguir creciendo. Por ahí fue la propuesta y los que vienen de atrás la aceptaron como una realidad", añadió.

Christian Cueva, convocado por Fossati a la Copa América 2024Fuente: Selección Peruana

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Perú en la Copa América 2024?

Viernes 21 de junio

→ Perú vs. Chile - 7:00 p.m.

AT&T Stadium (Arlington, TX)





Martes 25 de junio

→ Perú vs. Canadá - 5:00 p.m.

Children's Mercy Park (Kansas City, KS)





Sábado 29 de junio

→ Argentina vs. Perú - 7:00 p.m.

Hard Rock Stadium (Miami, FL)