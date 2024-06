Jorge Fossati: "Hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva"

Jorge Fossati compartió sus sensaciones a un día del compromiso entre Perú y Chile por la primera jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Entre ellas, señaló que se siente optimista al ver a sus jugadores en un buen nivel.

“Las sensaciones están como, una mezcla de ansiedad de que llegue el momento, por otro lado, una gran concentración para que no se nos escapen detalles. Pero también optimismo porque veo a los muchachos muy bien. Veo que hemos ido mejorando día a día. Por supuesto, optimistas, más allá de que sabemos la categoría del rival, y la reconocemos. Nosotros creemos en nuestras posibilidades”, señaló previo al entrenamiento de Perú en Dallas (Estados Unidos).

Además, defendió la convocatoria de Christian Cueva y mostró su desacuerdo contra las personas que desaprueban la presencia del exjugador de Alianza Lima en la Copa América 2024.

"Hay gente para todo en este momento, hay gente que le molesta que el fútbol peruano recupere a Christian Cueva y buscan poner piedras en el camino en vez de tratar de ayudar, pero no me molesta lo que hablen o no hablen. Christian ha ido superando las distintas etapas de tratamiento, de entrenamiento y hoy está en condiciones de ser utilizado en caso de que lo consideremos conveniente. No hay que ir a estudiar a la NASA para saber que un jugador que viene de su inactividad no está para 90 minutos de entrada", explicó a los medios.

Fossati también espera que Paolo Guerrero consiga récords en la cita continental, cuya final se disputará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium, en Miami.

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Perú en la Copa América 2024?

Viernes 21 de junio

→ Perú vs. Chile - 7:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

AT&T Stadium (Arlington, TX)

Martes 25 de junio

→ Perú vs. Canadá - 5:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

Children's Mercy Park (Kansas City, KS)

Sábado 29 de junio

→ Argentina vs. Perú - 7:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

Hard Rock Stadium (Miami, FL)