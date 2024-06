Confirmado: Marcos López no será titular en el duelo Perú vs Chile por la Copa América 2024

El once de la Selección Peruana es una incertidumbre, ya que el entrenador Jorge Fossati aún no define su equipo inicialista ante Chile, aunque en las últimas horas RPP pudo confirmar que Marcos López no jugará desde el arranque en el debut de la Copa América 2024.

En el programa 'Toque y me voy' de YouTube, conducido por Jesús 'Tanke' Arias y Alan Diez, se supo que López irá a la banca de suplentes y todo indica que Luis Advíncula será su sustituto.

Perú llega a este partido tras igualar a cero goles ante Paraguay en el Monumental de Ate y ganar por 1-0 ante El Salvador en Estados Unidos. En esos partidos, el defensa de Feyenoord de los Países Bajos fue titular.

Si se concreta su titularato, Advíncula jugaría como carrilero por la izquierda, zona que ya conoce y la cual ya jugó cuando cuando ingresó en el amistoso ante Paraguay.

