Argentina en la Copa América: fecha y hora de los partidos del grupo C | Fuente: RPP Noticias

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, no esperó hasta fin de mes para dar a conocer la nómina de los 23 jugadores que estarán en la Copa América Brasil 2019. La lista la encabeza Lionel Messi, pero también destaca la presencia de Ángel Di María y Sergio Agüero.



El 'Kun' Agüero, delantero del Mancester City, no juega con Argentina desde la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia (4-3) y nunca había sido citado por Scaloni. Di María, en cambio, había sido convocado para los últimos dos amistosos pero no pudo jugar por lesión.



Otro que fue citado por primera vez es el defensa Milton Casco, del River Plate. También sorprenden las ausencias de Icardi y Mercado, habituales convocados por Scaloni.



Argentina integra el Grupo B junto a Colombia, Paraguay y Qatar. La Albiceleste debutará el 15 de junio ante la Tricolor, se medirá con la Albirroja el 19 de ese mismo mes y cerrará su participación en la zona de grupos ante Catar cuatro días más tarde.



CALENDARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN COPA AMÉRICA: fecha y hora

Grupo A FECHA HORA PARTIDO SEDE 14-jun 7:30 p.m. Brasil vs. Bolivia Estadio Morumbí, Sao Paulo 15-jun 2:00 p.m. Venezuela vs. Perú Arena do Gremio, Porto Alegre 18-jun 4:30 p.m. Bolivia vs. Perú Estadio Maracaná, Río 18-jun 7:30 p.m. Brasil vs. Venezuela Arena Fonte Nova, Salvador 22-jun 2:00 p.m. Bolivia vs. Venezuela Estadio Mineirao, Belo Horizonte 22-jun 2:00 p.m. Perú vs. Brasil Arena Corinthians, Sao Paulo

Grupo B FECHA HORA PARTIDO SEDE 15-jun 5:00 p.m. Argentina vs. Colombia Arena Fonte Nova, Salvador 16-jun 2:00 p.m. Paraguay vs. Qatar Estadio Maracaná, Río 19-jun 4:30 p.m. Colombia vs. Qatar Estadio Morumbí, Sao Paulo 19-jun 7:30 p.m. Argentina vs. Paraguay Estadio Mineiraro, Belo Horizonte 23-jun 2:00 p.m. Qatar vs. Argentina Arena do Gremio, Porto Alegre 23-jun 2:00 p.m. Colombia vs. Paraguay Arena Fonte Nova, Salvador