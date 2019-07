Arturo Vidal de Chile se lamenta durante el partido Chile-Perú por las semifinales de la Copa América 2019. | Fuente: EFE

El futbolista chileno Arturo Vidal afirmó que el duelo por el tercer y cuarto lugar de la Copa América que la Roja disputará el sábado contra Argentina "no tiene ninguna importancia".



"Habrá que jugar para cumplir, como se hace en los terceros lugares", dijo Vidal después de la derrota por 0-3 ante Perú en la semifinal disputada en Porto Alegre.



El jugador del Barcelona consideró que siempre es "lindo" medirse con Argentina porque tiene "al mejor del mundo", Lionel Messi, aunque añadió: "Si lo miramos fríamente, no hay muchas ganas de jugar el tercer lugar".



Vidal señaló que los dos primeros goles peruanos se originaron por "equivocaciones" de Chile y lamentó que no pudieran aprovechar las ocasiones que tuvieron después.



"No tuvimos la suerte de otros partidos de concretar", apuntó el volante, que acabó visiblemente cojo por una torcedura en el tobillo que se hizo en la jugada del primer gol de Perú.



Vidal dijo que no tiene dudas de que el equipo se levantará de esta derrota, tal y como hizo después de quedar fuera del Mundial de Rusia 2018. (EFE)

