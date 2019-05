La Selección de Brasil ya entrena pensando en la Copa América | Fuente: @CBF_Futebol

La Selección de Brasil que disputará la Copa América a partir del 14 de junio venidero hizo este jueves su primer entrenamiento con balón, pero solo estuvieron 6 de los 23 jugadores convocados por el seleccionador, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite'.



Pese a que 7 de los convocados ya se concentraron en la Granja Comary, en Teresópolis, Fernandinho no participó en los ejercicios con balón y se limitó a actividades físicas en la academia. El veterano volante está bajo los cuidados del fisioterapeuta Caio Mello por un problema físico que no fue aclarado, pero que su situación no es preocupante y ya era conocida antes de la llegada a Teresópolis.



Como el entrenador solamente pudo contar con la tercera parte de sus convocados, el entrenamiento fue bastante limitado y el equipo tuvo que ser contemplado con 10 jugadores de divisiones juveniles que fueron llamados para ayudar a la absoluta.



Este miércoles, cuando estaba previsto el inicio de los entrenamientos de la 'Canarinha', apenas 2 jugadores llegaron y por lo tanto la actividad se canceló.



Bola na rede com Richarlison para trazer boas energias neste início de preparação para a Copa América! ⚽🇧🇷



23 de mayo de 2019

En consecuencia, en el entrenamiento de este jueves Tite charló con los 6 jugadores que hicieron parte de la práctica, así como con los juveniles, y después los dividió en grupos para realizar ejercicios físicos y trabajos específicos con la pelota.



Finalmente, les exigió mostrar sus habilidades en una esquina de la cancha hasta que los dividió en dos equipos para un partidillo en espacio reducido en un entrenamiento que se prolongó por cerca de hora y media.







A alegria de voltar a vestir a camisa da #SeleçãoBrasileira e o esforço diário para conquistar o objetivo!



Ainda temos muitos dias de trabalho pela frente até a Copa América ⚽️🇧🇷💪 #JogaBola #TRSeleçãoDia2



23 de mayo de 2019

Los mismos 7 convocados volverán a entrenarse en la tarde del viernes debido a que el resto de los jugadores empezará a llegar el martes 28 de mayo.



El portero Emerson (Manchester City/ING) y el lateral Filipe Luis (Atlético de Madrid/ESP) se presentaron en la concentración este jueves.



Los primeros en arribar a Teresópolis, la mañana del miércoles, fueron el delantero Richarlison (Everton/ING) y el atacante David Neres (Ajax/HOL), que se quedó con el cupo inicialmente destinado al juvenil Vinicius Junior.



Los volantes Casemiro (Real Madrid/ESP) y Fernandinho (Manchester City/ING), así como el delantero Gabriel Jesús (Manchester City/ING) llegaron al final de la tarde del miércoles.



(Con información de EFE)