La Selección Argentina viene de empatar 1-1 con Paraguay en la última fecha de la Copa América. | Fuente: AFP

Para Óscar Washington Tabárez, la Selección Argentina podría terminar obteniendo el primer lugar de la Copa América 2019. En conferencia de prensa, el 'Maestro' se refirió al presente del combinado albiceleste y lo comparó al que vivieron en la edición del 2011 de este mismo torneo, donde Uruguay campeonó pero empezó la fase de grupos con dos igualdades.

"En la Copa América del 2011 empatamos los dos primeros partidos y en el tercero le ganamos a una Selección de México que era casi juvenil. Después, jugamos la final y ganamos. ¿Quién me firma que Argentina no puede ser campeón de este torneo? Yo no lo haría. La cuestión de estos partidos es clasificar y después vienen los cotejos que definen la cosa", dijo.

En esa oportunidad, la Selección Uruguaya se consagró campeona de la Copa América después de derrotar 3-0 a Paraguay en la final desarrollada en Buenos Aires. Anteriormente eliminaron a Perú luego de vencerlo 2-0 en las semifinales y a la propia Selección Argentina tras superarla 5-4 en penales durante los cuartos de final.