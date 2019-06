Rivaldo y Lionel Messi. | Fuente: EFE

La ex figura de la Selección de Brasil, Rivaldo, destacó el rendimiento de la ‘Canarinha’ rumbo al título de la Copa América 2019. Sin embargo, no descarta a la Selección de Argentina liderada por Lionel Messi, pese que no atraviesa un buen momento.

"Lo que hemos visto hasta ahora de Argentina era lo previsto. Tienen grandísimos jugadores pero es un combinado que está en constante renovación y así es difícil", señaló Vítor Borba Ferreira Gomes, mundialmente conocido como Rivaldo.

La exestrella de FC Barcelona también incluyó a Argentina entre las selecciones candidatas para jugar la gran final del torneo se selecciones más antiguo del mundo.

"Claro que no será un camino sencillo, pero cuando tienes a Messi todo es posible. Messi se viene arriba en estos partidos grandes. Es justo ahora cuando Argentina más lo necesita y Leo sabe responder a estos retos", agregó.

Rivaldo continuó hablando de Messi y su etapa en la Albiceleste. "Messi ha tenido mala suerte en sus grandes citas con Argentina. En la final del Mundial 2014 o en la de la Copa América que perdió contra Chile no tuvo la fortuna que, por ejemplo, nosotros tuvimos contra Alemania en la final de 2002. El primer gol de Ronaldo llegó después de que la bola rebotara en Kahn, que era el mejor portero del mundo. El destino estuvo de nuestra parte. Eso ayuda", puntualizó.

Argentina con Messi enfrentará a Venezuela el viernes 28 de junio por los cuartos de final de la Copa América. La cita será a partir de las 2 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Maracaná.