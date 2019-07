Lionel Messi cerró su participación en la Copa América 2019 con un solo gol. | Fuente: Prensa Tigre/AFP

Lionel Messi sigue en la boca de todo el mundo tras su protagonismo en la Copa América 2019 y, en esta oportunidad, quien habló sobre la 'Pulga' fue Néstor Gorosito. El entrenador de Tigre se refirió a la manera cómo el delantero rosarino cumplió todo lo que el público argentino le pedía y aseguró que prefiere hablar sobre él solo de lo que hace dentro de un terreno de juego.

"Querían que cante el himno y lo cantó. Querían que proteste y protestó. Querían que se pelee con los árbitros y se peleó, pero desgraciadamente no hizo goles. Yo me quedo con el otro Lionel Messi. A los argentinos les interesa más el exterior, lo que genere polémica en lugar de lo que es importante. Yo prefiero a Messi dentro de la cancha pero, si tiene que hacer esto, me parece bien", dijo.

Lionel Messi disputó los seis partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2019, donde solo terminó anotando un gol. Incluso, en el duelo contra Chile por el tercer puesto, la 'Pulga' fue expulsado después de protagonizar un roce con el defensor Gary Medel, lo que ocasionó que dé unas polémicas declaraciones en contra de la CONMEBOL.