Lionel Messi aún no destaca en la Selección de Argentina en la Copa América 2019. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JEFERSON GUAREZE

A Lionel Messi le salió un nuevo detractor. El capitán de la Selección de Argentina, que cumplió 32 años este lunes, fue criticado por el extécnico de Barcelona, el holandés Louis Van Gaal.

En entrevista con el diario español El País, Van Gaal dejó en claro que Messi "no es jugador de equipo sino individual” en medio de la participación de la ‘La Pulga’ en la Copa América 2019.

"Me gusta Messi como esos futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo", declaró el técnico holandés.

En otro momento, también se preguntó por qué el Barcelona no campeona la Champions League desde hace cinco años. "Miren al Barcelona, ¿Cuántas Champions (League) han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo?", agregó.

Argentina con Messi clasificó a los cuartos de final de la Copa América y su rival será la Selección de Venezuela.