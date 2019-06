Neymar hizo su debut como futbolista profesional con Santos en 2009. | Fuente: AFP

Las posibilidades de que Neymar no juegue la Copa América 2019 aumentan. Francisco Novelletto, vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, cree que el delantero del PSG pedirá ser baja en este torneo ante la acusación que tiene en su contra por violación y lo estaría anunciando durante las próximas horas a través de un video.

"Apuesto a que Neymar pedirá ser baja porque no tiene las condiciones para enfrentarse a una Copa América y un batallón de periodistas. Incluso, hay un nuevo video de él que va a salir y donde creo que anunciará que no jugará en este torneo. Además, no creo que rinda en un 100% si es que llega a participar. Todo el mundo gana si es que decide no formar parte del certamen", dijo Novelletto a la cadena brasileña SBT.

Neymar en estos momentos forma parte de las prácticas de la Selección de Brasil con miras a la Copa América 2019. Incluso, se ha revelado que el delantero de 27 años tuvo una charla privada con Tite donde le aseguró que no había cometido ninguna violación y hasta se puso a llorar. Por ahora, no hay ningún pronunciamiento de parte de 'Ney' y será cuestión de tiempo para ver si es que realmente se cumple lo que dijo Novelletto.