Perú vs. Uruguay: Lucas Torreira se recuperó y confía en llegar al partido | Fuente: Twitter

El volante uruguayo Lucas Torreira aseguró este martes que espera estar preparado para el partido de cuartos de final de la Copa América 2019 contra Perú el próximo sábado (2:00 pm), después de perder "casi 3 kilos" por problemas estomacales en los últimos dos días, según dijo en conferencia de prensa.

"Ya hoy he podido entrenar con normalidad con parte del equipo y me estoy sintiendo mejor. Han sido días bastante complicados, dos días en cama, mucha fiebre, dolor de cabeza, vómitos, voy recuperando el estado físico, perdí casi 3 kilos y fueron días difíciles, pero me voy sintiendo mejor y creo que para el sábado voy a estar preparado para el partido", explicó.

El jugador del Arsenal de Inglaterra, que compareció ante los medios de comunicación en el hotel de concentración de la 'Celeste' en Salvador de Bahía, admitió que vio "con mucha ansiedad y nervios" desde fuera del campo el partido contra Chile, con victoria uruguaya por 0-1 con gol en los últimos diez minutos de Edinson Cavani.