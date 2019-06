Perú empató 0-0 ante Venezuela por la primera fecha del grupo 'A' de la Copa América 2019. | Fuente: EFE

Perú empató 0-0 ante Venezuela por la primera fecha del grupo ‘A’ de la Copa América 2019. Tras el partido, el entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca destacó el rendimiento mostrado por su equipo.

"Tenemos que mejorar en muchas cosas. Venezuela no nos regaló nada. Todavía estamos intentando tener mayor calidad, creo que lo vamos a lograr. No me voy conforme con el resultado, pero sí con el rendimiento. Creo que Venezuela no nos sometió en ningún momento", indicó Gareca en conferencia de prensa.

Por otro lado, el ‘Tigre’ también se refirió al desenvolvimiento de Carlos Zambrano y de la dupla en ataque de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

"Estamos conformes con Farfán y Guerrero por su rendimiento. Siempre fueron peligrosos. Con respecto a Zambrano, fue importante. Después de tanto tiempo, volvió a la selección. Me conformó mucha la dupla con Abram",agregó.

Perú volverá a jugar este martes 18 de junio ante Bolivia por la fecha 2 del grupo ‘A’ de la Copa América 2019.