Uruguay vs. Ecuador se enfrentaron el sábado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. El duelo dirigido por el brasileño Anderson Daronco es válido por el grupo C de la Copa América. La cita es a las 5:00 de la tarde (hora peruana/ En Uruguay será las 7:00 p.m).

Uruguay vs. Ecuador: Alineaciones confirmadas:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitán Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.



Ecuador: Alexander Domínguez; José Quintero, Arturo Mina, Gabriel Achillier, Beder Caicedo; Antonio Valencia, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Ayrton Preciado; Ángel Mena y Enner Valencia. DT Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.



Árbitro: el brasileño Anderson Daronco, asistido por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Kleber Lucio Gil.



Estadio: Mineirao de Belo Horizonte, con capacidad para 62.000 espectadores.