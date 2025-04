Atención, hincha de Alianza: Alan Cantero reveló cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alan Cantero, futbolista argentino de Alianza Lima, se refirió a la lesión que sufrió ante Universitario de Deportes en el último clásico del fútbol peruano y reveló que aproximadamente un mes estará fuera de las canchas.

“No queda otra que recuperarse y volver al nivel que estaba, e incluso mejor. Fue producto del impacto, me causó una lesión, pero es parte del juego. No venía arrastrando ninguna lesión. Me desgarré, se me desprendió un poco el tendón del aductor, es un poco más jodido de lo que pensaba. Estaré de baja aproximadamente un mes”, contó Cantero, que no ocultó su desazón por el empate final que logró Universitario.

“Me fui muy enojado por el esfuerzo que hizo todo el equipo, se nos escapa en la última. No es fácil jugar con uno menos casi todo el partido, pero sí deja el sabor amargo que estuvimos a nada de sacar los 3 puntos”, agregó al periodista José Varela.

Asimismo, Cantero está seguro que sus compañeros lucharán por lograr un buen resultado cuando enfrenten a Sao Paulo de visitante por la Copa Libertadores, tal como lo hicieron contra Boca Juniors en La Bombonera.

“Sinceramente que me moría por estar ahí y más en este momento, me estoy sintiendo muy bien , quería seguir sumando. No tengo duda que el equipo va a hacer un buen partido. Hay jugadores que, como vieron a la bombonera y se plantaron de igual en igual, no tengo duda que lo van a hacer de la misma manera allá en Brasil”, concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza vs Sao Paulo en vivo por la fecha 2 de Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Alianza vs Sao Paulo se disputará el jueves 10 de abril en el Estadio Morumbí. El recinto tiene capacidad para 66,795 espectadores.

¿Dónde ver Alianza vs Sao Paulo en vivo por TV por la Copa Libertadores?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina va a través de FOX Sports y en México por Caliente TV. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.