Hizo mea culpa. El delantero de Alianza Lima Aldair Rodríguez llegó al hotel de concentración de River Plate para pedirle disculpas al paraguayo Robert Rojas, a quien lesionó en el choque que perdió el equipo blanquiazul, en el Estadio Nacional, en el debut de la Copa Libertadores 2022.

Visiblemente abrumado por la situación, Rodríguez fue entrevistado por ESPN minutos antes de su encuentro con Rojas, que ha sufrido una fractura de tibia y peroné.

“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuve mala intención de ir. Fue una disputa de balón, de los dos, y lastimosamente creo que se le engancha el pie y, a la hora de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas personalmente. Estoy muy arrepentido por la situación que se dio”, declaró Rodríguez.



“No me di ni cuenta. Yo me he quedado muy sorprendido. Estoy muy triste con la situación. No sé en qué momento pasó eso, porque fui a trabar un balón abajo. No alcé mucho el pie, ni nada por el estilo, pero lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol. Estamos expuestos a esto y por eso he venido aquí personalmente a dar la cara y disculparme con él, con su familia. Me imagino que deben estar muy preocupados con con la situación. Yo le pedí a la gente del club venir para que él sepa que en ningún momento tuve mala intención. Por eso ahora entiendo la calentura”, agregó.

Rodríguez recordó que también sufrió dura lesión

“Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años. Estuve a punto de quizás dejar el fútbol por la lesión que tuve. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Por eso, estoy acá. Que él sepa que fue sin ninguna mala intención”, culminó Aldair, quien recibió tarjeta amarilla por la acción contra Rojas.









