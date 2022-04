Jairo Concha, volante de Alianza Lima. | Fuente: AFP

En Alianza Lima se han llenado de moral tras la gran victoria por 4-1 ante Universitario de Deportes en la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El entrenador Carlos Bustos desea ahora trasladar la buena actuación de sus dirigidos a la Copa Libertadores.

En entrevista con RPP Noticias, el DT Bustos aseguró que su equipo aún tiene posibilidades de ganar en los próximos partidos de la Copa Libertadores, certamen en donde ha perdido ante River Plate y Colo Colo, en Chile.

"Creo que tenemos chances en la Copa Libertadores. Tenemos que ir a Brasil a hacer un buen partido y luego recibimos a Colo Colo. Si tenemos la chance de clasificar a Sudamericana o a octavos sería fantástico", declaró al programa Fútbol como Cancha.

Bustos cree que Alianza Lima puede "competir" en la Copa. "No me gustó el primer tiempo ante Colo Colo. Contra River Plate hicimos un partido competitivo de alto nivel, creo que podemos competir en Libertadores", agregó.

Finalmente, lamentó que Alianza Lima no pueda jugar de local en el certamen internacional. "A mí me encantaría jugar la Libertadores en Matute pero creo que no será factible por el tema de la luz. No sé si haya la posibilidad, me encantaría jugar ahí", culminó.

𝙋𝙊𝙍𝙌𝙐𝙀 𝙀𝙎𝙏𝙀 𝘼𝙈𝙊𝙍 𝙉𝙊 𝙇𝙊 𝙀𝙉𝙏𝙄𝙀𝙉𝘿𝙀 𝙉𝘼𝘿𝙄𝙀. 💙

𝙋𝙊𝙍𝙌𝙐𝙀 𝙀𝙎𝙏𝙀 𝘼𝙈𝙊𝙍 𝙉𝙊 𝙀𝙎 𝙋𝘼𝙍𝘼 𝘾𝙊𝘽𝘼𝙍𝘿𝙀𝙎 👊🏾⚪️🔵#EstoEsAlianza#AlianzaCampeón pic.twitter.com/88Kekj72Zy — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) April 18, 2022





NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?