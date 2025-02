Alianza Lima es corazón: el 1x1 blanquiazul que le ganó a Boca Juniors en La Bombonera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Fútbol que salió del pueblo para llegar a la cima. Cuando Alianza juega el Perú juega y revive Villanueva porque juega Alianza Lima...", cantan los hinchas blanquiazules en todo el mundo. Y no es para menos por lo hecho ante Boca Juniors en la mismísima Bombonera.

Si bien Alianza Lima perdió 2-1 ante Boca en los 90 minutos reglamentarios, el 1-0 a su favor en la ida hizo que vaya a la tanda de penales contra los xeneizes en la capital argentina. Allí, desde los doce pasos, el equipo que dirige Néstor Gorosito fue efectivo y ganó 5-4, con lo que se metió a la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Ahora, a Alianza se le viene el Deportes Iquique para definir su pase a la fase de grupos de la Libertadores, aunque eso es otra historia. El pueblo íntimo celebra tras lo hecho por sus jugadores. Así, ¿cómo fueron los niveles de los futbolistas del cuadro nacional que dio un verdadero golpe sobre la mesa en condición de visitante?

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Los 11 titulares de Alianza Lima ante Boca

Guillermo Viscarra: vital bajo palos. En el segundo tiempo tuvo una espectacular atajada a un cabezazo de Milton Giménez y luego, en la tanda de penales, se encargó de taparle el tiro definitorio a Alan Velasco. Primordial desempeño de parte del guardameta de la Selección de Bolivia.

Guillermo Enrique: no la tuvo fácil porque, por ejemplo, por su zona llegó el centro de Saracchi en el 1-0 xeneize en La Bombonera. Aunque, se repuso y ante la entrada de Velasco en la segunda mitad se plantó bien abajo en su sector.

Carlos Zambrano: ¿qué más se puede decir del 'León'? El exjugador del Schalke 04 y también de Boca es un portento en la zaga central y destacó por arriba. Pegó lo que tuvo que pegar y fue una voz de mando desde abajo. Clave tanto en la ida en Matute como en la vuelta en La Bombonera.

Renzo Garcés: el complemento perfecto para Zambrano abajo. Incluso, se jugó un partido aparte porque tuvo varios cruces con Miguel Merentiel. Mostró personalidad y sigue a buen nivel, incluso para ser llamado a la Selección Peruana que ahora dirige de manera interina Óscar Ibáñez.

Miguel Trauco: mala fortuna para el internacional con la Selección Peruana al intentar controlar la pelota y terminar marcando un autogol. Pese a ello, se repuso y en la tanda de los penales cambió su tiro por gol.

Erick Noriega: le costó sin duda entrar en el partido porque, de arranque, Boca tuvo el control del juego con Ander Herrera, Milton Delgado y llegó el autogol de Trauco. No obstante, con el pasar de los minutos cogió buenas sintonías y en el segundo tiempo cortó acciones importantes para evitar los ataques xeneizes. Está afianzado cada vez más en la volante de primera línea.

Pablo Ceppelini: trató de controlar el juego de Alianza Lima en el mediocampo, pero lamentablemente- para los intereses blanquiazules- se lesionó en el primer tiempo.

Pablo Lavandeira: Sacrificio por la banda, sobre todo en el aspecto defensivo. Corrió más de lo que atacó y aseguró su penal con un buen tiro colocado, imposible para el arquero Brey.

Kevin Quevedo: no gozó de espacios para gravitar por su zona y no fue determinante para los ataques de Alianza. Sin embargo, chocó y buscó que las salidas de Boca desde abajo no sean limpias.

Eryc Castillo: más ganas que juego. El delantero ecuatoriano tiene rapidez, pero no la tranquilidad para definir. Por ejemplo, falló un mano a mano ante Agustín Marchesín que pudo ser el segundo gol íntimo para no ir hasta la tanda de los penales.

Hernán Barcos: el ‘Pirata’ tuvo un trabajo silencioso porque fue ese jugador que aguantó arriba en los primeros minutos. Apareció en el momento justo para cabecear en el 1-1, mientras que también cumplió labores defensivas por arriba. Gran trabajo el exLDU Quito a sus 40 años. Inoxidable.

Los que entraron desde el banco en Alianza

Paolo Guerrero: el 'Depredador' entró a la cancha solo con una misión; la de aguantar la pelota, jalar marca y gozar más la posición de la pelota. Ganó un par de balones por arriba, pero no tuvo jugadores cerca a su lado para generar juego. Más allá de ello, fue efectivo en su penal.

Fernando Gaibor: ante la salida de Ceppelini por lesión, el volante ecuatoriano entró a la cancha y si bien no mostro su mejor juego, en los penales cumplió. Remate cruzado imposible para Brey.

Alan Cantero: el atacante argentino no tuvo trascendencia en el cotejo. Jugó por la banda izquierda, pero se nota que no es una posición que le quede cómoda. Es más de área.

NUESTROS PODCAST

Supermercados más baratos que Walmart en EE.UU.

Descubre dónde comprar más barato que Walmart y Costco en EE.UU. Conoce Aldi, Trader Joe’s y Dollar General, alternativas ideales para ahorrar ante la inflación. Incluye consejos útiles para cuidar tu bolsillo. ¡Escúchalo ya!