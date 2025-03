Presidente de Sao Paulo sobre enfrentamiento ante Alianza en Libertadores: "Lima es el viaje más largo, pero no es algo que nos preocupe"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes 17 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, donde Alianza Lima conoció a sus rivales de grupos. Y es justamente uno de ellos quien se pronunció sobre el enfrentamiento que tendrá con el cuadro de Pipo Gorosito.

Julio Casares, presidente de Sao Paulo, indicó que la logística ha mejorado, pero que todos los partidos son complicados. En conversación con ESPN Brasil, dijo que el viaje a Lima es largo, pero no es algo que le preocupa demasiado.

"La logística ha mejorado, pero todos son partidos difíciles. Libertad ha jugado bien, Talleres siempre nos estorba. Creo que no hay partidos fáciles. Celebramos un poco la logística, por nuestro calendario, pero creo que son partidos difíciles", dijo.

“Lima es el viaje más largo, pero no es algo que nos preocupe demasiado. Pero, cuando veo los equipos que están ahí, Libertad, Talleres… quién sabe, ¿quizás ahora podamos romper ese récord de no hacerlo bien en Córdoba? Pero, tenemos que entrar a cualquier grupo como si fuera el grupo de la muerte, con mucha seriedad para conseguir el máximo de puntos posibles, porque traerá dividendos en el futuro”, continuó.

¿Cuál es el fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025?

Fecha 1: Alianza Lima vs Libertad

Fecha 2: Sao Paulo vs Alianza Lima

Fecha 3: Alianza Lima vs Talleres

Fecha 4: Alianza Lima vs Sao Paulo

Fecha 5: Talleres vs Alianza Lima

Fecha 6: Libertad vs Alianza Lima



¿Dónde ver los partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025?

Los partidos de Alianza Lima por la Copa Libertadores 2025 se podrán ver EN VIVO por la señal de ESPN y Disney+. También se podrán escuchar EN DIRECTO por los 89.7FM y 730 AM de RPP. El minuto a minuto de cada cotejo irá por RPP.pe.