Eryc Castillo sobre Alianza Lima en Libertadores: "Los hinchas deben confiar que trabajaremos para sacar la victoria"

Eryc Castillo se pronunció respecto al empate (1-1) que Alianza Lima logró ante Nacional en Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. El ecuatoriano destacó que la eliminatoria está abierta con miras a la vuelta que se disputará la próxima semana en Matute.

“La serie está abierta y vamos a seguir trabajando para aquello. El trabajo seguirá, seguiremos trabajando para conseguirlo y Dios permita que el próximo compromiso lo lleguemos a hacer. Los hinchas deben tener la confianza de que vamos a trabajar para sacar la victoria y que eso va a ser la prioridad para nosotros”, sostuvo el extremo de 30 años.

Castillo valoró también la igualdad en Asunción en el último minuto. “Creo que el trabajo que hicimos salió de acuerdo a lo que queríamos, no se perdió que es lo importante, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir cosechando los puntos”, agregó.

Además, admitió que el equipo blanquiazul no estuvo fino en la definición, un factor que impidió la victoria. “Sí, sí, creo que se dio la posibilidad de ganar el partido, lamentablemente no se pudo, pero tampoco se perdió. Creo que el trabajo es lo que da la posibilidad de hacer las cosas de mejor manera, de mejorar, de seguir haciendo las cosas bien”.

Mensaje a los hinchas de Alianza

“Gracias, gracias por eso, creo que la gente me apoyó, la gente me mandó muchos mensajes y eso me tiene contento”, culminó el exjugador de Coritiba de Brasil, que es titular indiscutible en el once del DT argentino Néstor Gorosito.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay en vivo por la fase 1 de Copa Libertadores 2025?



El Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay por la vuelta está programado para este miércoles 12 de febrero a las 7:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria (Perú). El recinto tiene una capacidad para recibir a 33 938 espectadores.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay en vivo por fase 1 de Copa Libertadores 2025?



En Sudamérica, el canal que transmitirá el partido entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay, por la primera fase de la Copa Libertadores, será ESPN. Vía streaming, se podrá ver por Disney+ Premium y Pluto TV. En Argentina, el compromiso se puede ver por FOX Sports y Disney. En México irá por ESPN 3. En Estados Unidos, se podrá ver por beIN Sports y en España por LaLiga. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audiolplayer. El minuto a minuto lo seguirás por RPP.pe.