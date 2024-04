Hernán Barcos: "Con 40 años disfuto jugar la Libertadores, no es para muchos"

El delantero argentino Hernán Barcos valora jugar en Alianza Lima tras cumplir 40 años. Destacó que no mira su edad y que es una gran oportunidad ser parte del equipo blanquiazul en la Copa Libertadores 2024.

"Es la pasión, yo digo que lo que uno vive lo disfruto, cada entrenamiento lo disfruto, los partidos de Libertadores los disfruto. Con 40 años tener la oportunidad de jugar Libertadores no es para muchos. Lo disfruto, lo vivo así, desde que tengo uso de razón vivo del fútbol, para el fútbol", dijo en una entrevista a la Conmebol.

A continuación, 'Pirata' Barcos indicó que pese a su edad no tiene problemas físicos ni de lesiones. "No miro mucho la edad que tengo y sí cómo me siento. Me siento bien, estoy tranquilo, bien físicamente, gracias a Dios no tengo lesiones. Lo vivo y lo disfruto, creo en la pasión que uno tiene por el fútbol", agregó.

El exdelantero de la Selección de Argentina también recordó que cuenta con una trayectoria y que es el máximo goleador extranjero de Alianza, Gremio y de LDU de Quito.

"Creo que uno no toma la dimensión de lo que significa hasta que me retire o muchas veces te lo dicen, obviamente es hermoso. Me toca ser hoy el máximo goleador extranjero de Gremio, de Alianza, de Liga, son cosas que quedan, que marcan y es lindo para la historia de uno", expresó.



Barcos sobre Alianza Lima

Barcos cree que su equipo avanzará a la siguiente fase de la Copa Libertadores. "A mí me gustan este tipo de desafíos, que nos miren a nosotros también. En Matute nos hacemos fuertes, tenemos que mantener ese respeto que tenemos por el estadio, que tienen los rivales también, es fundamental para que podamos dar otro paso en la Libertadores", indicó.



Para finalizar, el experimentado delantero señaló que llegó a Alianza en un momento difícil de su carrera. "Me encontré en un momento difícil de mi carrera, en el medio de la pandemia, yo estaba en Bangladesh, se me complicaba ir por la pandemia y rescindí mi contrato. Estaba esperando con 36 años a ver qué pasaba y estando 9 meses parado, no era fácil volver a jugar y en una competencia de alto nivel", culminó.