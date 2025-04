¿Hernán Barcos y Paolo Guerrero se retirarán a fines de año? Esto dijo el 'Pirata' a RPP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima logró un triunfazo ante Talleres por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores y con un Hernán Barcos más vigente que nunca. Ahora el delantero de 41 años lleva cinco anotaciones en la presente edición del certamen copero.

De hecho, la buena performance de Alianza ha provocado que crezca la posibilidad que Barcos alargue su etapa en el cuadro de La Victoria y renueve por una temporada más, al igual que Paolo Guerrero

"Es difícil retirarse, es difícil pensar, pero vamos a esperar a diciembre y veremos cómo estamos", sostuvo el '9' en entrevista al programa Fútbol como Cancha de RPP.

Sobre su relación con Guerrero, contó que "la verdad que con Paolo (Guerrero) muy bien, trabajamos. Nos exigimos mutuamente. Los dos queremos jugar, los dos queremos estar. Nos exigimos entre nosotros para potenciarnos de la mejor manera y apoyarnos positivamente", agregó.

Competencia con Paolo Guerrero por el titularato

"Simplemente porque uno quiere jugar no le va a desear el mal a un compañero. Nosotros estamos para sumar, para apoyar, tanto como él y yo lo sabemos. Cuando juego sé que tengo el apoyo de él, y viceversa", comentó.

Para culminar, el exjugador de LDU y Palmeiras aseguró que de ninguna manera le desea el mal a Paolo Guerrero por la lucha por el titularato. "Obviamente cuando él no juega puede estar molesto y cuando yo no juego puedo estar molesto porque somos competitivos, pero eso no nos lleva el mal del otro", culminó.