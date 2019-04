Miguel Ángel Russo llegó a inicios de temporada. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Alianza Lima cayó 1-0 ante Internacional por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Tras quedar eliminado del torneo internacional, Miguel Ángel Russo brindó conferencia de prensa.



Si bien se conoció que dejaría Alianza Lima, el entrenador pidió hablar únicamente del encuentro. "Estoy bien con los dirigentes, estoy bien con los jugadores", dijo cuando le preguntaron cómo se sentía en el club blanquiazul.

Análisis del partido:

"El partido fue trabado y luchado. El penal fue cobrable para Alianza Lima y después entró un rival distinto como Andrés D'Alessandro. Nosotros estamos en otro nivel, no tenemos ese tipo de jugadores ni esas características. Más allá de los errores, hicimos un buen partido. La diferencia fue la categoría del oponente, contra eso es muy difícil jugar y han hecho un gran esfuerzo los jugadores".

Aldair Fuentes:

"Ojalá Aldair Fuentes tenga continuidad. Ha tenido lesiones que le han costado formar parte del primer equipo y es complicado cuando uno no tiene ritmo de competencia. Tiene para seguir creciendo todavía, tiene que agarrar ritmo y no lesionarse tan seguido".

Viajes y geografía peruana:

"Cuando uno hace doble competencia, los viajes están dentro del esfuerzo que uno tiene que hacer. A veces se interpreta mal lo que digo, no tengo problema con el tema de los viajes pero sí con el horario. Sigo pensando que 1:15 de la tarde no es el horario ideal para el fútbol profesional, pero de ahí todo está bien con la geografía del pais. Hay que entender que, sin los jugadores de fútbol, no hay nada. Defendamos a los futbolistas y su rendimiento, nada más".

Situación personal e hinchas:

"En lo personal estoy bien, no tengo nada que decir. Estoy bien con los dirigentes y jugadores, nada más. Por otro lado, le doy las gracias a los hinchas porque han alentado en todo momento y es normal que se vayan molestos. Hay que entrenar y estar a la altura de estas circunstancias".

¿Se le verá en el banquillo el domingo?:

"Solo voy a hablar de hoy".