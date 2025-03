Alianza Lima: las claves de una clasificación histórica a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Victoria está de fiesta. Alianza Lima empató 1-1 con Deportes Iquique en el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores de América y logró la ansiada clasificación a la fase de grupos. El encuentro, disputado en el Alejandro Villanueva, no fue nada sencillo. De hecho, si el cuadro chileno se hubiera animado a atacar, podríamos estar hablando de otro resultado. Sin embargo, este partido no es reflejo de la buena campaña que ha hecho el equipo de 'Pipo' Gorosito en el torneo continental.

¿Cuáles son las claves de la clasificación de Alianza Lima a la fase de grupos de la Copa Libertadores? A continuación te lo contamos:

Solidez defensiva

De algo todos podemos estar de acuerdo: Alianza Lima tiene la mejor línea defensiva del fútbol peruano. El cuartero conformado por Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco ha estado a la altura de las circunstancias. Y, de hecho, se complementan muy bien.

El lateral derecho es un "motorcito". No marca demasiado, seamos sinceros, pero siempre es una alternativa en ataque. De hecho, fue uno de los más destacados en el partido de ida ante Nacional de Paraguay y también en la ida ante Deportes Iquique. ¿Y cómo quedaron dichos partidos? 1-1 en el primero y 1-2 en el segundo.

De los centrales no hay mucho que decir. Zambrano y Garcés se han complementado muy bien. Carlos es un experto cortando por arriba y por abajo y, cuando es necesario, sale jugando y es sinónimo de pase seguro. Mientras que Renzo, con su velocidad, cubre de manera correcta los espacios y es un apoyo constante para el Káiser. Además, hace sentir su rigor a los contrarios sin ser amonestado (dos amarillas en seis partidos). Solo basta recordar su gran actuación ante Boca Juniors en el encuentro de vuelta de la fase 2.

Y de Miguel Trauco solo se puede hablar de calidad. El lateral no está en su mejor nivel, es verdad, pero la calidad que tiene en su pierna izquierda le ha permitido hacerse con el puesto sin problemas. Fue una salida constante por su sector y sinónimo de respiro. Y si bien no se ha juntado con Paolo Guerrero, como en años anteriores en Flamengo, ha sido artífice de algunos ds goles de la campaña blanquiazul en Libertadores.

Erick Noriega, el gran acierto de Néstor Gorosito

Erick Noriega cumplió una gran campaña en el año 2024. De hecho, se consolidó en la zaga central junto con Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Pero la llegada de 'Pipo' Gorosito y el cambio de sistema lo hicieron perder espacio en el equipo titular. Sin embargo, el argentino nos tenía preparada una sorpresa.

En los primeros encuentros de pretemporada, Gorosito probó al 'Samurai' como volante central y este —ante la sorpresa de todos— se quedó con el puesto. El joven futbolista, que hasta hace dos temporadas jugaba en la Liga2, mostró facetas que pocos conocían: marcaba, cubría y, sobre todo, daba pases seguros, sin poner en riesgo a sus compañeros. Además, sabía jugar bajo presión. En La Bombonera, por ejemplo, hizo un partido de diez puntos, a pesar de estar amonestado desde el minuto de juego.

Estas actuaciones lo han llevado no solo a ser indiscutido en Alianza Lima, sino también a ganarse un puesto en la Selección Peruana, donde no solo puede jugar de central, sino también como volante de marca. Un jugador polifuncional que le ha dado a 'Pipo' Gorosito la tranquilidad que buscaba en el medio campo.

El tridente de ataque: Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos

Y el otro gran acierto del técnico argentino es haber encontrado a su tridente de ataque: Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. El extremo peruano siempre demostró tener un buen nivel. Sin embargo, era intermitente y, en varios partidos, podría estar sin aparecer. Con Gorosito ha encontrado su mejor versión. No solo corre, también encara, amaga y no tiene miedo de pisar el área. Además, ha mejorado la calidad de sus centros y pases largos, algo que, en años anteriores, se le criticaba.

El ecuatoriano, por su parte, se ha convertido en el complemento perfecto para Hernán Barcos. Al igual que Quevedo, no solo tiene velocidad. Es inteligente para encontrar espacios y "vivo" para aprovechar el más mínimo error del rival. Sí, debe mejorar en la definición, pero la gran cantidad de oportunidades que se genera lo convierten en un futbolista peligroso. Y el último del tridente no requiere presentación: a sus más de 40 años, el delantero argentino sigue siendo un dolor de cabeza para las defensas rivales. Y no es que solo está parado en el área. Barcos baja a la volante para generar juego y, muchas veces, es el primer pase para iniciar un ataque peligroso. Además, su presencia en el campo impone respeto. Ante Boca Juniors no solo marcó un gol, sino que también hizo desesperar en muchas ocasiones a los centrales, quien le cometían faltas.

'Pipo' Gorosito es el gran arquitecto de este nuevo Alianza Lima, que no solo ha demostrado buen juego, sino también templanza en los momentos más complicados en cada una de las llaves.