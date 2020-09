Leao Butrón tapó un penal a Gastón Reniero. | Fuente: AFP

Aunque Alianza Lima no pudo en su cuarto partido de la Copa Libertadores, y cayó 2-0 ante Racing Club, la figura del partido fue Leao Butrón.

El portero blanquiazul no solamente tuvo atajadas claves en jugadas peligrosas y mano a mano, sino que además tapó un penal en la primera parte del partido. Si el arco se mantuvo en cero hasta los 88', fue, en gran parte, gracias a él.

Al finalizar el partido, el '1' íntimo puso el pecho por el grupo y salió a declarar en la conferencia de prensa. Ahí, no solamente se refirió a la superioridad del rival, sino también a aquello que le falta a Alianza Lima para volver a la senda del triunfo.

"Racing jugó con la intensidad de siempre, con la que ya habíamos visto. Está acostumbrado a jugar a ese nivel en su campeonato local. Me da la impresión de que en el segundo tiempo llegamos a hacer daño. Si hubiéramos estado más finos, pudo ser distinto. El primer tiempo lo sufrimos bastante, pero el segundo creo que hicimos daño pero nos faltó el puntillazo final", dijo.

Respecto a la derrota en los últimos minutos, prefirió no puntualizar. "Es una situación que está ahí, pero, como hablamos ahora con el 'Profe', tenemos que agarrarnos de las cosas positivas que tenemos y corregir las negativas porque si seguimos metiendo cosas a la mochila, va a pesar más y nos va a costar más. No conozco otro camino que trabajar en el campo", mencionó Leao Butrón.

Lo que sí, se refirió al nivel de Alianza Lima y a aquello que debe pasar para acabar con la crisis deportiva. "Siento que el equipo ha ido mejorando, quizá no tanto como podríamos nosotros. Me parece que hemos tenido pasajes muy importantes no solo en el segundo tiempo, sino también en el campeonato local. Los partidos seguidos ciertamente nos han complicado, pero no veo otra situación que ganar un par de partidos para retomar el camino que nos hemos trazado", aseguró.

Finalmente, respondió a quienes especulan que les cuesta adaptarse al sistema de juego de Mario Salas. "Es cierto que es distinto, pero si un jugador no se puede adaptar a un sistema de juego, es problema del jugador. En muchos pasajes hemos hecho bien las cosas. Hay que retomar el cambio de jugadores y de sistema, pero creo que no es problema porque veo un buen trabajo", finalizó.