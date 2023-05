El 1x1 de Alianza Lima tras la derrota ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores

Alianza Lima no la pasó nada bien en su visita al Estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte. El cuadro dirigido por Guillermo Salas cayó 2-0 ante Atlético Mineiro, en encuentro correspondiente a la fecha 3 del Grupo G de la Copa Libertadores, resultado que complica sus aspiraciones a clasificar a los octavos de final del torneo continental.

El primer tiempo fue para el Galo. Sin embargo, los íntimos aguantaron muy bien el empate. De hecho, Carlos Zambrano y Ángelo Campos fueron las figuras de los primeros 45 minutos. Pero, la segunda mitad cambió totalmente. Los defensores tuvieron errores groseros, los cuales generaron los dos goles de Igor Gomes quien, a la postre, se convirtió en el MVP del cotejo.

¿Cómo estuvieron los dirigidos por Guillermo Salas ante Atlético Mineiro? A continuación, el 1x1 de la derrota de Alianza Lima en Brasil:

Los jugadores de Alianza Lima ante Atlético Mineiro

Ángelo Campos: el arquero fue -por muy lejos- el mejor jugador del equipo íntimo. El número uno de Alianza Lima no solo le atajó un penal a Hulk, al cierre del primer tiempo, sino que también estuvo seguro bajo los tres palos. Si no fuera por Campos, el resultado pudo ser peor.

Gino Peruzzi: cumplió una buena labor en el primer tiempo. Cubrió bien su zona y ninguno de los ataques por su sector llevó peligro. Sin embargo, en el segundo tiempo sufrió. De hecho, los dos goles de Atlético Mineiro llegaron por su sector. Y aunque no tuvo implicancia directa en ellos, se notó su ausencia en la marca.

Carlos Zambrano: en los primeros 45 minutos, fue el mejor de Alianza Lima. Es más, evita un gol en la línea. Pero, al igual que todo el equipo, sufrió en el complemento. El primer gol, no marca bien a Igor, quien remata a placer; y en el segundo tanto, comete un error en salida para que el mismo jugador del Galo ponga el 2-0.

Santiago García: fue un muy buen complemento para Zambrano en el primer tiempo. Además, apoyó en la cobertura a Ricardo Lagos. Es más, evitó el primero de Atlético Mineiro tras el penal fallado de Hulk. Pero, en el segundo tiempo, cometió algunos errores que generaron algunas ocasiones de peligro para el local.

Ricardo Lagos: fue el que más sufrió en el partido. En el primer tiempo, las principales jugadas de gol de Atlético Mineiro se generaron por su lado. No pudo controlar a Christian Pavón ni a Federico Zarachos, quienes no tuvieron problemas en superarlo. En el segundo tiempo se acomodó un poco mejor, más porque las jugadas de peligro estuvieron por el lado de Gino Peruzzi.



Josepmir Ballon: tuvo un partido discreto. En el primer tiempo cubrió bien los espacios en el medio campo, pero no tuvo muchos quites debido a la rapidez de los brasileños. En el segundo tiempo, tras el primer gol Galo, presionó mucho más, pero no hizo una gran diferencia. Realizó un par de buenos pases. Sin embargo, no generaron mayor peligro.

Jesús Castillo: al igual que Ballón, tuvo un encuentro regular. Quitó pocas pelotas, pero era el que más corría en el centro del campo. En el segundo tiempo, tras el gol, se adelantó un poco más y pisó con decisión el arco contrario, pero no fue suficiente.

Andrés Andrade: el sacrificado de la noche. En el primer tiempo, se dedicó a marcar que a jugar. De hecho, realizó algunas faltas peligrosas y fue el que generó el penal para Atlético Mineiro. En la complementaria, tras el gol primer gol de Mineiro, se animó a jugar. Se juntó con Reyna y llevaron algo al arco defendido por Everson, pero sin peligro.

Bryan Reyna: En los primeros minutos, le costó la marca. Pero, después, se acomodó bien y marcó con solvencia a Christian Pavón. Cuando tuvo la oportunidad de atacar, cubrió bien la pelota y generó algunas faltas, dándole un respiro al equipo. En el segundo tiempo, con la entrada de Christian Cueva, es cambiando al sector derecho, donde no tuvo la misma peligrosidad que por la derecha.

Aldair Rodríguez: tuvo un encuentro sacrificado. En defensa, se encargó de cubrir el sector derecho, casi como un lateral, apoyando a Peruzzi. Cuando tuvo oportunidad de atacar, se encontraba muy alejado de Andrade y Sabbag, por lo que sus ataques no llevaron peligro.



Pablo Sabbag: fue uno de los obreros del partido. En el primer tiempo, presionó la salida y -muchas veces- bajaba al medio campo para apoyar a Andrade. En el complemento, se soltó un poco más y pisó el área con mayor constancia, pero ninguna llevó peligro.

Los que entraron en Alianza en el segundo tiempo

Christian Cueva: ingresó por Andrade. Intentó algunas jugadas, pero ninguna de peligro. La única que tuvo en sus pies fue un tiro libre.

Franco Zanelatto: entró por Rodríguez. Se juntó con Cueva por izquierda y si bien pisaron más el campo rival, ninguna jugada generó preocupación en la defensa local.

Primer gol de Igor | Fuente: ESPN

Segundo gol de Igor | Fuente: ESPN

