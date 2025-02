Alianza Lima y su historial de enfrentamientos ante Boca Juniors por Copa Libertadores: ¿Cómo le fue al cuadro Blanquiazul?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs Boca Juniors es —sin duda alguna— la llave más atractiva de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Ambos equipos están en la obligación de ganar, ya que son considerados clubes grandes no solo en su país, sino también en el continente, y una derrota no está permitida.

A lo largo de la historia del torneo continental, Blanquiazules y Xeneizes se han encontrado en cuatro ocasiones, todas en fase de grupos. ¿Cómo le fue al equipo de La Victoria?

El primer cruce ocurrió el 19 de febrero de 1966, en partido correspondiente al grupo 8 del torneo. En ese cotejo, Boca Juniors venció 1-0 a Alianza Lima —como visitante— con gol de Ángel Rojas.

El segundo partido entre ambos se llevó días después, el 10 de febrero. En dicho partido, Alianza Lima dio la sorpresa en Argentina y derrotó 1-0 a Boca Juniors con anotación de Víctor Zegarra.

Tuvieron que pasar más de 50 años para que peruanos y argentinos se volvieron a cruzar. En la edición de 2018, ambos cayeron en el grupo 8. En el partido de ida, jugado en Matute, empataron 0-0. Y en el cotejo de vuelta, Boca goleó 5-0. Marcaron en ese partido Edwin Cardona, Frank Fabra, Ramón Ábila (2) y Carlos Tévez.

Historial de enfrentamientos entre Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores

Fecha Partido Edición 17 de mayo Boca Juniors 5-0 Alianza Lima 2018 1 de marzo Alianza Lima 0-0 Boca Juniors 2018 10 de marzo Boca Juniors 0-1 Alianza Lima 1966 19 de febrero Alianza Lima 0-1 Boca Juniors 1966