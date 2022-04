Alianza Lima visita a Colo Colo por el Grupo F de Copa Libertadores 2022 | Fuente: @LigaFutProf

Alianza Lima y Colo Colo se verán las caras este miércoles, 13 de abril, en el estadio Monumental David Arellano por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Será un encuentro donde el elenco peruano buscará sumar su primera victoria ante su rival de turno, luego de iniciar con un traspié en la nueva edición del máximo torneo a nivel de clubes en Sudamérica.



Los 'blanquiazules', que en su estreno en la competición cayó en el estadio Nacional por 1-0 ante River Plate y además sufrió la expulsión del delantero Aldair Rodríguez, afrontará este duelo con una pequeña dosis de motivación tras vencer por la mínima diferencia al UTC en la Liga 1 Betsson. Ahora, los de La Victoria ponen la mira sobre el 'Cacique', cuadro que inició con pie derecho en el concurso luego de derrotar por 2-1 a Fortaleza en Brasil.



Los dirigidos por Carlos Bustos saben que no será nada facil derrumbar en su casa al elenco chileno, por ende intentará no repetir las mismas falencias defensivas que mostró ante el 'Millonario'. Incluso, el entrenador 'íntimo' no se guardará absolutamente nada en el campo de juego, pues irá con sus mejores hombres, con el objetivo de cosechar sus tres primeros puntos en el torneo internacional.







Boca Juniors vs. Deportivo Cali: horarios en el mundo



Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (14/04)



Estados Unidos (Los Ángeles): 3:00 p.m.





En tanto, Colo Colo, a diferencia de su adversario, llegará golpeado a este choque luego de caer de visita por 2-1 frente al Unión Española en la liga doméstica.Pese a la derrota, el club que mantiene esta temporada en sus filas al futbolista uruguayo naturalizado peruano Gabriel Costa, se sostiene en el primer lugar en la clasificación.



Los comandados por el estratega argentino Gustavo Quinteros no pretenden confiarse ante Alianza Lima, si bien los de Matute no mostraron su mejor versión en la primera jornada de instancia de grupos, el 'Popular' percibe que en frente tendrá al vigente campeón del fútbol peruano.Por esa razón, tratará de sacor provecho de su localía y asegurar su segundo triunfo consecutivo en la Copa Libertadores.

Hasta el momento, el Grupo F, lo lideran River Plate y Colo Colo. Ambas instituciones cuentan con tres unidades, mientras que Alianza Lima y Fortaleza se mantienen con cero puntos en la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima vs. Colo Colo chocarán en partido vibrante este miércoles 14 de abril. La contienda entre ambos equipo está pactada a la 5:00 p.m. (hora peruana). En territorio chileno el cotejo inicia a las 6:00 p.m. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental David Arellano​ .



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Alianza Lima vs. Colo Colo?

El partido será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Fox Sports en Sudamérica. RPP.pe te llevará los goles, mejores jugadas e incidencias.

Alianza Lima vs. Colo Colo: los números en la previa del partido



Alianza Lima vs. Colo Colo: posibles alineaciones por Copa Libertadores



Alianza Lima: Ángelo Campos, Renato Rojas, Yordy Vílchez; Pablo Míguez, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Wilmer Aguirre, Hernán Barcos y Arley Rodríguez.

Colo Colo: Brayan Cortés; Leonardo Gil, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Óscar Opazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Pablo Solari, Gabriel Costa, Gabriel Suazo; Juan Martín Lucero.







NUESTROS PODCASTS

La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado la vida de 211 mil peruanos y hoy los números de contagios y muertes muestran una esperanzadora tendencia a la baja. Aun así, difícil olvidar lo que pasaron regiones como Lambayeque, Loreto e Ica, duramente golpeadas por el virus.