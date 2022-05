Colo Colo le anotó a Alianza Lima, pero falló un penal en el primer tiempo. | Fuente: ESPN

Alianza Lima la tuvo complicada. El cuadro íntimo jugó ante el Colo Colo en el Estadio Nacional este jueves por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Juan Martín Lucero se encargó de anotar el parcial 1-0 del Colo Colo ante Alianza Lima y minutos después de su anotación tuvo otra ocasión para aumentar la ventaja de su elenco: el árbitro, a los 27', cobró un penal en al área local por mano de parte del central Pablo Míguez.

Es así que el atacante argentino tomó la pelota y no dudó en ir con convicción para marcar el 2-0 frente a Alianza. Sin embargo, su remate de derecha se fue desviado de los tres palos que defendió el arquero Angelo Campos.

Juan Martín Lucero y una nueva chance ante Alianza Lima

Este fue el penal errado de parte de Juan Martín Lucero contra Alianza Lima. | Fuente: ESPN

En el primer tiempo hubo claro dominio de parte del actual campeón de la liga chilena de primera división, que tuvo a Gabriel Costa en el ataque.

No obstante, no estuvieron finos frente al vigente monarca de la Liga 1 Betsson 2022. Los de La Victoria no gozaron de ocasiones en el arco rival en la primera fracción.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Fabio Rojas; Josepmir Ballón, Edgar Benítez, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Wilmer Aguirre, Hernán Barcos.

En tanto, la visita salió con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Pablo Solari, Gabriel Costa, Juan Martín Lucero.

