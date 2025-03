Alianza Lima vs Deportes Iquique en vivo: ¿Dónde escuchar en directo partido en Chile por la Fase 3 de Copa Libertadores?

Te contamos cómo sintonizar el partido Deportes Iquique vs Alianza en Chile por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs Deportes Iquique se enfrentan EN VIVO este martes por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, en un vibrante choque en el cual los 'blanquiazules' buscarán dar el golpe en Chile. ¿Cómo escuchar en directo? No te pierdas todas la transmisión radial con RPP.pe.

► Alianza Lima vs Deportes Iquique EN DIRECTO: sigue la trasmisión del partido por la fase 3 de la Copa Libertadores

► Cambios en Chile: la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Deportes Iquique por la Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde juegan Deportes Iquique vs Alianza Lima en vivo por la Copa Libertadores 2025?

El partido Deportes Iquique vs Alianza Lima se disputará este martes 4 de marzo en el estadio Tierra de Campeones, ubicado en la localidad de Iquique. El encuentro por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 se prevé que inicie desde las 3:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juegan Deportes Iquique vs Alianza Lima en vivo por la Fase 3 de Copa Libertadores 2025?

En Perú, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuadorel partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 7:00 p.m.

En España, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 11:00 p.m.

En Italia, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 11:00 p.m.

En Alemania, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 11:00 p.m.

En Francia, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 11:00 p.m.

En Inglaterra, el partido Deportes Iquique vs Alianza Lima comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde escuchar el Deportes Iquique vs Alianza Lima en directo en todo el país?

Si no te quieres perder la transmisión del partido Deportes Iquique vs Alianza Lima desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias, la radio oficial del fútbol peruano. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, sintoniza la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Revisa todas las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el partido internacional.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

Deportes Iquique vs Alianza Lima: alineaciones posibles

XI Deportes Iquique: Leandro Requena; Diego Orellana, Luis Casanova, Carlos Rodríguez, Hans Salinas; Diego Fernández, César Fuentes, Enzo Hoyos; César González, Edson Puch, Steffan Pino.

XI Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Pablo Lavandeira, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Hernán Barcos y Eryc Castillo.