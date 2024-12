Presidente de Nacional de Paraguay sobre la llave ante Alianza Lima en Copa Libertadores: "Serán dos finales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima se enfrentará a Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores de América. Previo al duelo continental, Enrique Sánchez, presidente del cuadro guaraní, indicó que le hubiera gustado otro rival en el sorteo, pero que los partidos serán de ida y vuelta.

"Creo que Alianza es un club tradicional, uno de los grandes de Sudamérica. Si no pudiera elegir, elegiría no tocar con uno de los grandes. Pero son las cosas que ocurren. Nosotros también somos un club grande en Paraguay, con mucha historia", indicó en un primer momento en una entrevista para aquiTVO.

"La reacción es que será un partido de ida y vuelta, con muchas variables, que no se va a negociar la actitud y la entrega. Será un partidazo", complementó.



Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Sobre cerrar de local o de visita la llave de Libertadores

En tanto, al ser consultado sobre cerrar la llave de visita, indicó que eso no va a definir la serie y enfatizó que ambos cotejos se jugarán como finales.

"En el año 2014 llegamos a la final de la Copa Libertadores, cuando en ese momento eran dos partidos. A nosotros nos hizo bien jugar primero afuera y cerrar en casa. Para algunos es mejor eso, pero también cerrar los puntos y los partidos, en caso de que se pueda, y defender la serie afuera tampoco es una mala situación", indicó.

"Es lo que menos va a influir. Ambos partidos se van a jugar en forma atípica porque Alianza, que no tuvo un buen 2024, no importa como lleguen, pues serán dos finales. Y las finales no se juegan, se ganan", finalizó.