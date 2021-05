Always Ready recibe a Olimpia por la fecha 4 de la Copa Libertadores | Fuente: Olimpia

Always Ready vs. Olimpia EN VIVO | Hoy, jueves 13 de mayo, desde las 19:00 horas en Perú, el conjunto boliviano se medirá en la altura ante el 'Decano'. No te pierdas este emocionante encuentro del Grupo B de la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Always Ready vs. Olimpia EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto

Así está el Grupo B de la Copa Libertadores 2021:

Fecha y hora del Always Ready vs. Olimpia

El duelo entre Always Ready vs. Olimpia se jugará este jueves 13 de mayo, a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). En Bolivia y Paraguay será las 8:00 p.m.





