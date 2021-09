Flamengo vs Barcelona SC

Barcelona SC vs Flamengo EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este miércoles 22 de septiembre en el estadio Maracaná por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana).

El equipo ecuatoriano y su par brasileño se verán las caras en partido que será transmitido en Sudamérica por ESPN, Star+. El minuto a minuto lo tendrás en la página de RPP.pe.

Flamengo recibirá al Barcelona ecuatoriano, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en el que no podrá contar con dos de sus piezas claves, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el lateral Filipe Luís.



Con lesiones musculares, los dos jugadores no participaron en los entrenamientos de esta semana y están vetados para el compromiso de este miércoles, aunque sí deberán integrar el once inicial en el partido de vuelta, que se disputará el próximo 29 de septiembre en Guayaquil.



Por otro lado, el entrenador del actual campeón brasileño, Renato Gaúcho, sí tendrá a su disposición al centrocampista Diego Ribas, quien ya está recuperado de un edema en la pantorrilla que ha sufrido hace dos semanas.



Para el compromiso, que será disputado en el emblemático estadio del Maracaná de Río de Janeiro, las autoridades brasileñas autorizaron la presencia de los hinchas, con un aforo limitado al 50 % de la capacidad total, lo que corresponde a cerca de 35.000 butacas ocupadas.







Flamengo vs Barcelona SC: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Así llega Barcelona SC

Igualmente llega con bajas al Maracaná el equipo del Barcelona, que se desplazó el lunes con un cuadro afectado por múltiples lesiones.



Los bajones futbolísticos dejan en dudas de si los ecuatorianos, que eliminaron en cuartos de final al Fluminense, alcanzarán a recuperar el nivel que les valió para llevar al conjunto hasta esta instancia del torneo.



El técnico barcelonista, el argentino Fabián Bustos, no ocultó su preocupación por las falencias de sus defensas, cuyo nivel ha sido superior al mostrado en los actuales momentos, que tampoco ha contado con el respaldo de sus centrocampistas como ha sido característica, especialmente de aquellos que recuperan y le dan una buena distribución al balón.



En la actual temporada de la Libertadores, Barcelona se ha mantenido invicto, pues en la fase de Grupos derrotó por 0-2 a Santos y empató por 2-2 con Fluminense.



El vencedor de los enfrentamientos entre Flamengo y Barcelona se medirá en la final de la Libertadores al ganador del duelo entre el Palmeiras y Atlético Mineiro, que medirán fuerzas este martes en Sao Paulo.

Flamengo vs Barcelona: posibles alineaciones.



Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Rene (o Ramon); Willian Arao, Diego Ribas, Éverton Ribeiro; Michael, Gabriel Barbosa y Vitinho (o Bruno Henrique).



Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina (o Sergio López), Emmanuel Martínez, Adonis Preciado; Damián Díaz y Gonzalo Mastriani.

