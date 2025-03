Capitán de Deportes Iquique arremete contra arbitraje ante Alianza Lima: "Somos un equipo muy humilde, no necesitamos estas cosas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El experimentado atacante chileno Edson Puch, capitán del Deportes Iquique, lamentó la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima y dejó fuertes declaraciones contra el arbitraje.

"Creo que hicimos un partido muy correcto, vinimos de visita. La verdad es que nos cuesta demasiado poder ganar y lo que no entiendo es por qué a nosotros no nos revisa el VAR la jugada. En Iquique no nos revisaron bien, ahora (en Matute) de nuevo. En el gol (que anotaron en offside), en el penal que nos hicieron. La verdad es que somos un equipo muy humilde, muy trabajador, que la verdad es que estas cosas no necesitamos. Necesitamos que sea más transparente", señaló.

Puch también se refirió a la pelea que protagonizó con Renzo Garcés, quienes se empujaron mutuamente. El hecho ocurrió en el minuto 100 del partido, cuando los 'íntimos' tenían a su favor un tiro libre cerca a la mediacancha, e hizo que reaccionen los demás jugadores en el campo de juego.

"Son cosas de fútbol que pasan, pero la verdad es que no estoy muy contento con el arbitraje", señaló.

Finalmente, el capitán del Deportes Iquique resaltó el juego de su equipo pese al mal momento que atraviesan en la liga chilena y a la seguidilla de partidos que tienen por dispitar dos torneos en paralelo.

"Estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo. Creo que venimos jugando muchos partidos seguidos y el equipo supo hacerlo bien. La verdad es que estoy muy orgulloso del equipo", sentenció.

Gorosito no solo busca "participar" en Copa Libertadores:

El entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, aseguró que buscará competir en la Copa Libertadores, luego de que el cuadro Blanquiazul logró avanzar a la fase de grupos tras vencer en la última llave del torneo preliminar a Deportes Iquique de Chile.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, el director técnico argentino expresó su alegría por haber avanzado en Copa Libertadores y destacó la entrega del equipo en los seis encuentros disputados.

Sin embargo, dejó claro que en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima deberá hacer lo posible para clasificar y que no solo buscará participar.

“Tenemos que hacer lo posible para clasificar cuando llegue el momento y no quiero entrar a la copa para participar, cuando digo yo es todo el cuerpo técnico. Siempre con la aspiración máxima, después la realidad nos marcará para qué estamos”, indicó.

Asimismo, el estratega del cuadro íntimo se refirió a la fase que disputaron contra Boca Juniors, donde Alianza Lima se impuso de visitante por 5-4 en penales. Gorosito indicó que, si se ha dejado fuera a un club candidato a pelear por la Copa Libertadores, se puede jugar de igual a igual a cualquiera.

“Pero dejamos afuera un equipo candidato a salir campeón de la Libertadores, invirtiendo casi 30 millones de dólares, entonces por qué no podemos jugar de igual a igual en cualquier lado”, sostuvo.