César Vallejo está fuera de carrera a nivel continental. Este miércoles, el cuadro trujillano cayó 2-0 ante Olimpia en la ciudad de Asunción por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2022.

Los goles de Olimpia ante César Vallejo fueron obra de Guillermo Paiva (34') y Fernando David Cardozo (83'). Luego del partido en el Defensores del Chaco, el director técnico José Guillermo del Solar habló del nivel de sus jugadores en este partido en condición de visitante.

"La posesión fue nuestra, pero con poca profundidad. Ellos, sin tener la pelota, nos hicieron daño. Es una tarea a mejorar por parte nuestra y en la Libertadores se nos complica. En la Copa los equipos juegan a otra velocidad", sostuvo el DT de Vallejo.

César Vallejo quedó fuera de carrera en la Copa Libertadores

Así fue el 1-0 de Olimpia contra César Vallejo en Paraguay. | Fuente: ESPN

Asimismo, en conferencia de prensa dio cuenta sobre el panorama en general de la eliminatoria contra el cuadro paraguayo.

"No estamos acostumbrados a esta intensidad. El fútbol peruano no tiene ese ritmo de juego. Nos ha costado bastante. No solo aquí, sino también en la ida en Lima. Ha sido la principal diferencia", añadió.

Por último, el entrenador de César Vallejo mencionó que rescató el esfuerzo de sus dirigidos. "Nada que reprocharles. Tuvimos intención de jugar. Nunca se han escondido y a esperar. Tuvimos deficiencias, pero salimos a presionar para tratar de quitarle la pelota", finalizó.

Ahora, el cuadro poeta pondrá toda la carne en el asador para lo que es el Apertura de la Liga 1 Betsson 2022.

Este domingo 20 de febrero, los dirigidos por 'Chemo' del Solar recibirán al Ayacucho FC. En dos jornadas disputadas del torneo local, tienen dos empates.

