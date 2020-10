Colo Colo vs. Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores | Fuente: AFP

Colo Colo vs. Jorge Wilstermann dilucidarán este martes sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Santiago de Chile en la sexta y última jornada del grupo C. El duelo està programado para las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de TV estará a cargo de Fox Sports. Todos los detalles lo tendrás en RPP.pe



Wilstermann, que es segundo con 7 unidades, depende de sí mismo, ya que si consigue sumar los tres puntos se clasificará a la siguiente fase, en la que ya tiene cupo asegurado el Athletico Paranaense, que suma 10 puntos.



Colo Colo es último con seis unidades, mismo botín que el Peñarol, que es tercero pero con mejor diferencia de goles.



Desde Bolivia ven el partido en el Monumental como una final.



"El partido ante Colo Colo será de ir a matar o morir. Somos conscientes de que tenemos que ir a buscar el partido desde el primer minuto, porque solo los tres puntos nos sirven para pasar de fase sin depender de nadie", expresó el jugador Gilbert Álvarez, según recogieron medios locales.



En el caso de que el Wilstermann empate en su visita al Colo Colo, sumará 8 puntos y su clasificación dependerá de lo que logre sumar el Peñarol ante el Paranaense.



El equipo local, sin embargo, no depende de sí mismo y para estar en octavos tendrá que ganar al Wilstermann y esperar que el Peñarol empate o pierda ante el equipo brasileño.



Para el Colo Colo, que en liga local es penúltimo y está en puestos de descenso, la competición continental es si tabla de salvación.



En la primera vuelta, el equipo chileno perdió ante el Aviador por 2-0, aunque a los colocolinos les da tranquilidad que nunca han perdido en casa ante un equipo de Bolivia.







Colo Colo vs. Jorge Wilsterman: alineaciones probables

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Brayan Véjar; Leonardo Valencia, César Fuentes, Gabriel Suazo; Marcos Bolados, Esteban Paredes y Gabriel Costa. DT. Gustavo Quinteros



Jorge Wilstermann: Giménez; Esteban Orfano, Edward Zenteno, Ismael Benegas, Ronny Montero, Juan Pablo Aponte; Didí Torrico y Melgar; Patricio Rodríguez, Cristián Chávez y Serginho. DT Cristian Díaz