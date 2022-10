Alianza Lima Femenino | Fuente: Alianza Lima Femenino

Este jueves 13 de octubre se dio inicio a la Copa Libertadores Femenina 2022 en Quito (Ecuador), torneo internacional en el que participará Alianza Lima, vigente bicampeón del torneo femenino nacional. Por su parte, el club blanquiazul ha presentado seis refuerzos para esta edición y tendrá su debut este viernes 14 de octubre ante Deportivo Lara de Venezuela.

¿Cuándo se llevará a cabo?

La Copa Libertadores Femenina 2021 se llevará a cabo entre el jueves 13 de octubre al viernes 28 de octubre del 2022.

¿Dónde se realizará?

El torneo internacional se llevará a cabo íntegramente en Quito (Ecuador) y los encuentros se disputarán en tres sedes: estadio Gozalo Pozo Ripalda, estadio de Independiente del Valle y el estadio Rodrigo Paz Delgado. La gran final se disputará en este último recinto deportivo mencionado.

¿Cuántos equipos participan y cómo se designan?

Participan 16 equipos: 10 campeones de cada federación miembro de la Conmebol, el campeón de la edición anterior (Corinthians), un equipo adicional del país anfitrión y otro representante de cada una de las cuatro federaciones que han logrado el campeonato.

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2021

Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los integrantes de cada serie se enfrentan entre sí en tres jornadas. Los dos mejores de cada grupo avanzan a cuartos de final. Posteriormente, los ganadores de cada llave se miden en dos semifinales y los que obtengan el triunfo clasifican a la final. También hay partido para determinar el tercer puesto. Todos los partidos son únicos (no ida y vuelta).





Grupos

Grupo A: Corinthians, Olimpia, Always Ready, Deportivo Cali.

Grupo B: Ñañas, Defensor Sporting, Boca Juniors, Ferroviaria.

Grupo C: Palmeiras, Universidad de Chile, Independiente del Valle, Libertad.

Grupo D: América de Cali, Alianza Lima, Deportivo Lara, Santiago Morning.

Fixture:

Jueves 13 de octubre:

3:00 pm: Defensor Sporting vs. Boca Juniors / Always Ready vs. Olimpia

5:15: Ñañas vs. Ferroviaria / Corinthians vs. Deportivo Cali.

Viernes 14 de octubre:

3:00 pm: Universidad de Chile vs. Independiente del Valle / Alianza Lima vs. Deportivo Lara.

5:15: Palmeiras vs. Libertad / América de Cali vs. Santiago Morning.

Domingo 16 de octubre:

3:00 pm: Olimpia vs. Deportivo Cali / Boca Juniors vs. Ñañas

5:15 pm: Always Ready vs. Corinthians / Defensor Sporting vs. Ferroviaria.

Lunes 17 de octubre:

3:00 pm: Universidad de Chile vs. Libertad / Deportivo Lara vs. América de Cali

5:15 pm: Independiente del Valle vs. Palmeiras / Alianza Lima vs. Santiago Morning.

Miércoles 19 de octubre:

3:00 pm: Ferroviaria vs. Boca Juniors / Ñañas vs. Defensor Sporting.

5:15 pm: Deportivo Cali vs. Always Ready / Corinthians vs. Olimpia

Jueves 20 de octubre:

3:00 pm: Santiago Morning vs. Deportivo Lara / América de Cali vs. Alianza Lima

5:15 pm: Palmeiras vs. Universidad de Chile / Libertad vs. Independiente del Valle.

Perú en la Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima es el séptimo representante peruano en la Libertadores Femenina y en el año 2021 se convirtió en el primer equipo peruano en clasificar a los cuartos de final del torneo internacional, instancia en la que fue eliminado tras caer por 3-1 ante Corinthians, el vigente campeón.



Edición Equipo PJ PTS 2009 White Star 4 6 2010 UP Iquitos 4 0 2011 JC Sport Girls 3 0 2012 JC Sport Girls 3 0 2013 JC Sport Girls 3 0 2014 Real Maracaná 3 3 2015 Universitario 3 0 2016 Universitario 3 0 2017 Universitario 3 3 2018 JC Sport Girls 3 3 2019 Municipalidad de Majes 3 0 2020* Universitario 3 1 2021 Alianza Lima 5 6

*Se llevó a cabo en 2021 por pandemia.