Néstor Pitana será el árbitro de la final de Copa Libertadores 2021 | Fuente: EFE

Autoridad definida para el duelo donde se conocerá al campeón. La Conmebol dio a conocer este miércoles la nómina de árbitros para la final única de Copa Libertadores 2021, siendo designado como juez principal el argentino Néstor Pitana.

Los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo se enfrentarán el sábado 27 de noviembre por la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario, en Montevideo. Aquel partido estará comandado por un cuerpo arbitral argentino, tras la designación del ente sudamericano por cuenta de Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros en Conmebol.

Néstor Pitana será la autoridad principal en el Palmeiras vs. Flamengo y estará acompañado por Juan Belatti y Gabriel Chade como asistentes. Habrá cuarto y quinto árbitro, que serán Facundo Tello y Maximiliano Del Yesso.

En el VAR fue nombrado el chileno Julio Bascuñan y en la cabina contará con la presencia como asistentes de Germán Delfino (Argentina), Alexander Guzmán (Colombia) y Leodan González.

Pitana a la final de la Copa Libertadores 2021

Néstor Pitana, de 46 años, fue el árbitro de la final del Mundial 2018 entre Francia y Croacia, siendo uno de los momentos cumbre de su trayectoria, no obstante, estuvo involucrado en decisiones polémicas en los últimos meses.

En un partido entre Colombia y Brasil por la Copa América, Pitana convalidó el gol del empate del ‘Scratch’ cuando previamente el balón impactó en él y no decidió detener la acción, pese a las quejas de los ‘cafeteros’.

Además, en el duelo entre Chile y Paraguay por las Eliminatorias Qatar 2022, no sancionó a Arturo Vidal cuando pateó sin balón a un rival, que estaba tendido en el suelo. Al no haber impacto, el argentino no castigó al chileno.

🏆 ¡El árbitro de la final de la CONMEBOL #Libertadores!



⚽ Néstor Pitana dirigirá la definición entre @Palmeiras y @Flamengo el 27/11 en el Centenario de Montevideo. pic.twitter.com/FYTiVp3aWA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 27, 2021

Árbitros para la final de Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras | Fuente: Conmebol





