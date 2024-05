Universitario eliminado de la Copa Libertadores: el 1x1 de la derrota ante Botafogo en el Monumental

Universitario tenía una misión en el Monumental: ganarle a Botafogo para tener chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Durante el primer tiempo, se tenía la sensación de que podía hacerlo, pues era amplio dominador en los registros más importantes (remates y posesión del balón). Sin embargo, como tantas veces le pasa a los clubes peruanos, se olvidó que tenía al frente a un equipo brasileño. En la primera que tuvo —y en la única— puso el 1-0 y aseguró su pase a la siguiente instancia del torneo y condenó al cuadro crema a pelear su pase a los playoffs de la Copa Sudamericana en Ecuador, cuando enfrente a LDU Quito.

No existen culpables en la derrota porque —en general— la "U" jugó bien. Pero, sí hubo algunos puntos flojos que propiciaron, de manera indirecta, la derrota. A continuación, el 1x1 de Universitario en la derrota ante Botafogo.

El 1x1 de la derrota de Universitario ante Botafogo por Copa Sudamericana

Sebastián Britos: el arquero no fue exigido durante todo el partido. En las pocas veces que Botafogo se asomó, controló el esférico sin problemas.

Aldo Corzo: fue el más seguro de los tres centrales de Universitario. Cortó de manera oportuna los avances que llegaron por su sector y también habilitó a los volantes para generar jugadas interesantes.

Williams Riveros: estuvo seguro durante el partido, sobre todo en el juego aéreo. Sin embargo, se vio expuesto en dos jugadas: la primera, cuando no pudo interceptar un pase en profundidad; y la segunda, cuando no coordinó bien con Rodrigo Ureña generándose la jugada del gol de Botafogo.

Matías Di Benedetto: el central por izquierda tuvo un encuentro flojo. En un mal despeje, descolocó a la defensa de Universitario y ocasionó la jugada del gol del equipo brasileño.

Andy Polo: el extremo, por lejos, fue el mejor jugador del equipo. Llevó constante peligro por el sector derecho y se atrevió a encarar a sus rivales. Sin embargo, no pudo dar un pase de peligro.

Martín Pérez Guedes: el interior se juntó con Andy Polo para generar jugadas de peligro. Fue un apoyo constante en la salida del equipo y se replegó de manera correcta cuando Botafogo llevaba peligro.

Rodrigo Ureña: el volante hizo un buen trabajo en medio campo. Cometió las faltas precisas para evitar posibles jugadas de ataque. Además, repartió el balón para que los extremos puedan ocasionar peligro.

Jorge Murrugarra: el volante fue la sorpresa de Fabián Bustos, y no desentonó. Se posicionó por la izquierda y ayudó a Segundo Portocarrero en la marca.

Segundo Portocarrero: el ecuatoriano mostró lo mismo de siempre; sin embargo, pisó un poco más el área rival y estuvo cerca de marcar en el primer tiempo.

Edison Flores: tuvo uno de sus partidos más bajos. No se encontró con la pelota y no generó peligro en el arco de Botafogo. No tuvo opciones de pegarle de afuera.

Alex Valera: fue el que más buscó y luchó en el ataque crema. Tuvo un par de jugadas claras para anotar, pero la defensa estuvo atenta para cortarlo.