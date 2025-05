Video demuestra que el balón no salió del campo en el gol anulado a Universitario en el partido contra Independiente del Valle

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario igualó 1-1 con Independiente del Valle, en el Estadio Monumental, y perdió la gran chance de ser segundo en el Grupo B de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugó de manera limpia, pero no estuvo alejado de escándalos. A los 92 minutos, el cuadro crema anotó el 2-1 a través de un cabezazo de José Carabalí. Sin embargo, el gol fue anulado porque el balón supuestamente traspasó la línea del campo, , tras la salida del tiro de esquina.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Universitario protestaron, pero el árbitro cobró -a instancias del juez de línea- saque de meta, dejando el partido igualado 1-1.

Sin embargo, la pelota no habría salido: un video publicado por un hincha que estuvo en el Estadio Monumental demuestra que la pelota no había traspasado la línea. Es más, de acuerdo con el ángulo de la toma, el balón siempre se mantuvo fuera de la línea, aterrizando en el corazón del área, donde el portero de IDV la deja servida para que Carabalí anoté el 2-1.

Otra posibilidad que se ha instalado -tras la toma- es que la pelota no estaba dentro del punto de saque del tiro de esquina. Pero, esto sería casi imposible, porque el árbitro y el juez de línea no permiten que se efectúe el lanzamiento si la pelota no está bien colocada en la zona.

Gol anulado a Universitario porque supuestamente sale la bola. Desde esta perspectiva se ve claramente que el balón no sale. El robo es escandoloso pic.twitter.com/rUhzuBSd39 — Jesuan Lopez (@JesuanLopez22) May 9, 2025

Jean Ferrari alzó su voz de protesta

Tras lo sucedido, Jean Ferrari, administrador de Universitario, aseguró que la pelota nunca salió del campo de juego.

A través de su cuenta de X, el exfutbolista fue enfático al decir que el gol fue mal anulado. Sin embargo, aseguró que la 'U' seguirá en la pelea por alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Seguimos en la pelea y el grupo se apretó. El balón nunca sale y nos anulan mal el gol del triunfo. Seguiremos peleando porque nuestra garra está siempre presente. Y dale U", escribió Ferrari en su red social.