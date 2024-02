Defensor Sporting vs. Puerto Cabello EN VIVO:a qué hora juegan y por dónde ver el partido por Copa Libertadores

Defensor Sporting vs. Puerto Cabello EN VIVO: sigue la transmisión minuto a minuto del partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores.

Defensor Sporting vs. Puerto Cabello EN VIVO: se enfrentan este martes 13 desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2024.

En la ida, el elenco venezolano ganó por 3-2 en condición de local. Este encuentro se jugará en el Estadio Centenario y será televisado por la señal de ESPN (17 Movistar TV).





¿Cómo llega Defensor Sporting?

El equipo uruguayo, con experiencia en esta instancia internacional, pondrá sus aspiraciones en la ofensiva con Octavio Rivero quien estará acompañado de Lucas Agazzi y José Álvarez al tiempo que buscará superar los errores defensivos que dieron como consecuencia la derrota en el país caribeño.

Todo indica a que el técnico del conjunto uruguayo, Martín Varini, saldrá al terreno con mismo equipo con Kevin Dawson en el arco; Juan Vaicava, Alfonso Barco, Guillermo de los Santos y Nicolás Rodríguez en la defensa; Fernando Elizari, Facundo Bernal y Joaquín Valiente en el mediocampo y Rivero Agazzi y Álvarez en el ataque.

"Ahora es cuando debemos demostrar el equipo que somos. Hemos entrenado bien para intentar darle vuelta a la serie y los muchachos están convencidos de que sí se puede", dijo en la previa el técnico Martín Varini.

¿Cómo llega Puerto Cabello?

Los dirigidos por el experimentado entrenador Noel 'Chita' Sanvicente vienen de sorprender en casa a los uruguayos con una sólida ofensiva que les permitió dar vuelta al marcador en partido que finalizó 3-2.

El conjunto venezolano apostará a la misma fórmula en el ataque que encabeza el también experimentado exintegrante de la selección de ese país Nicolás 'Miku' Fedor en combinación con Antonio Romero, ambos protagonistas con goles en el partido de ida.

"Ahora es otro tipo de partido y somos conscientes de eso. Con el descanso adecuado, hemos podido construir una buena táctica para neutralizar al rival e intentar darle una alegría al hincha", dijo el técnico Sanvicente.

Defensor Sporting vs. Puerto Cabello: posibles alineaciones

Defensor Sporting: Dawson; G. De Los Santos, A. Barco, N. Rodríguez, J. Vlacaba; F. Elizari, J. Valiente, F. Bernal; J. Álvarez, O. Rivero y L. Agazzi.

Puerto Cabello: C. Schiavone; K. Silva, C. Rivero, C. Moreno, F. Cobos; F. Bravo, Y. Congo; R, Celis, A. Romero, R. Rojas; Miku.

Defensor Sporting vs. Puerto Cabello: horarios del partido en el mundo