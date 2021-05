Deportivo Táchira vs Always Ready será dirigido por Jhon Ospina de Colombia | Fuente: Libertadores

Deportivo Táchira vs Always Ready EN VIVO | Hoy, miércoles, 19 de mayo desde las 10:00 p.m. horas en Venezuela y Bolivia (9:00 p.m. hora peruana), el equipo venezolano recibe al boliviano. No te pierdas este emocionante encuentro del torneo de clubes más importante de Sudamérica: la Copa Libertadores. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Fecha y hora del Deportivo Táchira vs Always Ready

Miércoles, 19 de mayo, a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana)

Lugar

Polideportivo de Pueblo Nuevo

Deportivo Táchira vs Always Ready: transmisión minuto a minuto