Emelec vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores | Fuente: Conmebol Libertadores

Emelec saldrá este miércoles de local en procura de zafarse del calvario en que se encuentra en Copa Libertadores y recuperarse en el enfrentamiento por la tercera fecha ante el líder del Grupo B, Cruzeiro, de Brasil.



Con dos empates, sin anotaciones, uno ante el débil Deportivo Lara, en Venezuela, y de local frente a Huracán, de Argentina, Emelec está obligado a ganar mañana para mantener la esperanza de alcanzar un billete a octavos de final.



El local arrastra la crisis futbolística desde la final que perdió en diciembre pasado ante Liga de Quito, que se refleja hoy con la décima ubicación en la tabla de posiciones del actual torneo ecuatoriano en el que participan dieciséis equipos.



En los nueve partidos que disputo Emelec, dos en Copa y siete a nivel local, marcó seis goles y recibió cinco, por lo que ese déficit también tratará de corregirlo a partir de mañana.



Tras la discreta final ante Liga, el técnico de Emelec, el argentino Mariano Soso, solicitó y el club contrató ocho refuerzos, los que todavía no marcan la diferencia para mejorar al equipo.



La victoria será la tranquilidad anhelada para el técnico y sus jugadores frente a la lluvia de críticas de aquellos que no encuentran razones para lo mal que está jugando Emelec, aunque el presidente del club, Nassib Neme, sostiene su respaldo para el entrenador.



Mientras que el líder del Grupo B, Cruzeiro, saldrá al partido con dos victorias al hilo, que le dan una firme candidatura para adjudicarse el primero de los dos billetes del Grupo para octavos de final.



El cuadro del técnico Mano Menezes ganó en la primera fecha por 1-0 en su visita al argentino Huracán y por 2-0 de local a Deportivo Lara.



Los dirigidos por el exseleccionador Menezes saldrán animados al partido, tras su reciente victoria por 2-3 a domicilio del América Mineiro en una de las semifinales del torneo regional de Minas Gerais.



El delantero mundialista, Fred, anotó los tres goles del Cruzeiro en el derbi de Belo Horizonte y llegó a diez anotaciones en los once partidos disputados por el equipo en el Minas Gerais.



El goleador, de 35 años, saldrá por su primer tanto en la Libertadores con la camiseta del Cruzeiro, pues hasta el momento le ha sido esquiva la celebración de un tanto como sí disfrutó con los otros cuadros donde militó en la Libertadores.







Emelec vs. Cruzeiro: alineaciones probables:



Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Jordan Jaime, Leandro Vega, Ronaldo Johnson; Dixon Arroyo, Pedro Quiñónez, Gabriel Cortés, Fernando Guerrero; Romario Caicedo y Bryan Angulo. DT: Mariano Soso.



Cruzeiro: Fabio; Edilson o Luis Manuel Orejuela, Dedé, Leo, Egídio; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Rodriguinho; Marquinhos Gabriel y Fred. DT.

Mano Menezes.