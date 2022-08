Flamengo recibe a Corinthians por la vuelta de los cuartos de final Copa Libertadores 2022. | Fuente: AFP

Flamengo y Corinthians se volverán a ver las caras por la vuelta de cuartos de final Copa Libertadores 2022. El estadio Maracaná sera escenario de este compromiso, en el cual ambos conjuntos buscarán obtener su clasificación a la siguiente eliminatoria del certamen continental.

Flamengo, uno de los equipos candidatos a luchar por el ansiado título de la competición, tras vencer en la ida 2-0 de visita al 'Timao' y de esa forma sacar una ligera ventaja en el marcador, buscará en casa sellar su pase a semifinales.

Para ello, los de Rio de Janiero, que llegarán super motivados a este duelo crucial por Libertadores luego de superar 2-0 a Sao Paulo en la última jornada del Brasileirao, pretenden alcanzar una victoria a toda costa y asi mantener su invicto en la torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

Flamengo vs Corinthians: horarios en el mundo

Perú: 7:30 p.m

Colombia: 7:30 p.m



Ecuador: 7:30 p.m



Chile: 8:30 p.m



Bolivia: 8:30 p.m

Venezuela: 8:30 p.m



Argentina: 9:30 p.m



Uruguay: 9:30 p.m



Brasil: 9:30 p.m

No obstante, para el 'Mengao' no será un partido nada facil, pese a que esta con un pie y medio en la próxima eliminatoria. Su rival de turno, Corinthians, que en la liga doméstica marcha segundo en la clasificación y además no conoce la derrota desde hace cuatro partidos, saldrá con todo su poderío de visita en busca de la remontada en la Libertadores.

Los comandados por Vítor Pereira, que en lo que va de esta edición del torneo internacional a penas han adquirido dos derrotas, saben que están en la obligación de mostrar su mejor versión en el Maracaná, sí desean dar vuelta al marcador adverso que mantienen en su contra y así conseguir su ansiado pase al siguiente tramo del concurso.

Así fue la victoria de Flamengo por 2-0 sobre Corinthians por ida de cuartos de final Copa Libertadores 2022. | Fuente: @Conmebol Libertadores

¿Cuándo y a qué hora juega Flamengo vs. Corinthians?



Flamengo vs. Corinthians chocarán en duelo vibrante el martes 9 de agosto. La contienda entre ambas escuadradas está pactada para la 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Maracaná.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Flamengo vs. Corinthians?



El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ y ESPN. No te pierdas ningún detalle del encuentro en la web de RPP.pe. .





