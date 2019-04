Giancarlo Carmona, autor del gol del triunfo ante Junior de Barranquilla, habló para 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre las chances que tiene Melgar de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

"Sabemos que es duro, pero soñar no cuesta nada. Vamos a dar pelea. No es imposible sacar un resultado positivo. Sabemos que es duro y que nos cuesta. El triunfo siempre te da un plus, pero tenemos que dar mucho más porque no nos alcanzará. No perder será importante", dijo el lateral derecho peruano.

Además, también contó sobre cómo es que el extremo ofensivo Alexi Gómez se viene adaptando al equipo. "Alexi desde que llegó se ha acoplado bien al grupo. Conversamos mucho, está comprometido con el equipo y con el mismo. Creo que no tiene techo y a medida que siga así, su rendimiento irá aumentado", finalizó Carmona.